Quartieri · Municipio 2
NoLo
"Nord di Loreto": quartiere multietnico e in rapida riqualificazione, tra street art, mercati e nuovi locali.
Come arrivare
M1/M2 Loreto
Qualità aria (PM10)
12 µg/m³ · buona
staz. Milano Pascal Città Studi · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Pascal Città Studi). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.