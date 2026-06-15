Quartieri · Municipio 8
Quarto Oggiaro
Quartiere popolare del nord-ovest, oggetto di importanti interventi di riqualificazione.
Come arrivare
Passante/Trenord Quarto Oggiaro
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Due milioni di Vogue per la biblioteca di Quarto Oggiaro 15 giugno 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.