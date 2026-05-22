Quartieri · Municipio 7
Wagner - De Angeli
Zona residenziale borghese a ovest, attorno alle fermate Wagner e De Angeli.
Come arrivare
M1 Wagner / De Angeli
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Piano Casa, a bando il palazzo comunale di via Trivulzio 18 22 maggio 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.