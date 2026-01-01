Certificati, residenza, carta d'identità: oggi gran parte dei servizi anagrafici del Comune di Milano si fanno online, senza coda allo sportello. Ecco come.

Certificati anagrafici online (e gratis)

I certificati anagrafici — residenza, stato di famiglia, nascita, stato civile, cittadinanza e altri — si scaricano online e gratuitamente dal portale nazionale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), accedendo con SPID, CIE o CNS. Si possono richiedere per sé e per i familiari del proprio nucleo, in carta semplice o in bollo, senza andare in Comune.

In alternativa, il Fascicolo del Cittadino del Comune di Milano raccoglie in un unico posto i tuoi dati anagrafici, i certificati, i tributi e lo stato delle pratiche. Solo per i certificati non disponibili online resta necessario lo sportello.

Cambio di residenza

Il cambio di residenza (trasferimento da un altro Comune o spostamento all'interno di Milano) si avvia online dal portale del Comune o da ANPR, allegando i documenti richiesti. Dopo la domanda l'iscrizione è in genere rapida, mentre i controlli (anche un sopralluogo della polizia locale) possono richiedere alcune settimane. Il cambio di residenza ha effetti pratici importanti — dalla TARI ai servizi di zona: trovi il quadro completo nella guida alla residenza a Milano.

Carta d'identità elettronica (CIE)

La carta d'identità elettronica si richiede su appuntamento presso gli sportelli anagrafici, prenotando dal portale del Comune (o tramite l'Agenda CIE). Conviene muoversi per tempo, soprattutto sotto scadenza o prima di un viaggio: gli appuntamenti possono avere settimane di attesa. La carta non viene consegnata subito, ma spedita all'indirizzo indicato entro alcuni giorni. La CIE serve anche come identità digitale per accedere ai servizi online, certificati compresi.

Appuntamenti e sportelli

Per le pratiche che richiedono lo sportello, l'appuntamento si prenota online sul portale del Comune, scegliendo la sede anagrafica più comoda tra quelle dei vari Municipi. Presentarsi senza appuntamento, dove non previsto, significa quasi sempre tornare a casa: meglio prenotare. Lo stato delle pratiche si segue dal Fascicolo del Cittadino.