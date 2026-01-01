TARI Milano
Scadenze 2026, modalità di pagamento e dichiarazioni per la tassa rifiuti a Milano.
La TARI è la tassa sui rifiuti: la paga chi occupa l'immobile (per le case, il proprietario o l'inquilino che ci abita; per negozi e uffici, chi li utilizza). A Milano la gestisce il Comune, che invia ogni anno gli avvisi di pagamento all'indirizzo del contribuente o nel Fascicolo del Cittadino.
Scadenze 2026
|Rata
|Avviso in arrivo
|Scadenza
|Importo
|Acconto
|fine maggio – fine giugno
|10 luglio 2026
|60% calcolato sulle tariffe 2025
|Saldo
|fine ottobre – novembre
|dicembre 2026
|conguaglio con le tariffe 2026
Chi paga l'acconto versa a dicembre solo il residuo; chi non lo paga versa l'intero importo annuale in un'unica soluzione con il saldo. Con la domiciliazione bancaria attiva, l'addebito avviene da solo alle scadenze.
Come si paga
- Fascicolo del Cittadino: nella sezione "Pagamenti" si trova l'avviso PagoPA e si paga con un clic.
- Avviso PagoPA: pagabile con i canali indicati sull'avviso — home banking, poste, tabaccai e ricevitorie, app di pagamento.
- Domiciliazione bancaria: addebito automatico sul conto a ogni scadenza, da attivare una sola volta.
Come si calcola
L'importo dipende dalla superficie calpestabile dell'immobile e, per le abitazioni, dal numero degli occupanti; per le attività conta la categoria di utenza. La tariffa ha una quota fissa e una variabile, approvate ogni anno dal Comune: non si calcola da soli, arriva già calcolata nell'avviso. Se i dati dell'avviso non corrispondono (metratura, occupanti), conviene chiedere la rettifica prima di pagare.
Dichiarazione: ingresso, variazione, cessazione
Trasloco, nuova casa, chiusura di un'attività: ogni inizio, variazione o cessazione dell'occupazione va dichiarato al Comune, altrimenti la tassa continua a maturare sull'intestatario precedente. La dichiarazione si presenta online dal portale del Comune di Milano (area Tributi), dove si gestiscono anche rimborsi e rettifiche.
Riduzioni e agevolazioni
Sono previste riduzioni per situazioni specifiche (ad esempio unico occupante, immobili a uso stagionale, compostaggio per le utenze che ne hanno diritto) e il bonus sociale rifiuti per le famiglie in condizione economica disagiata, secondo i requisiti ISEE nazionali. L'elenco aggiornato e i moduli sono sulle pagine TARI del Comune.
Scadenze e modalità verificate a giugno 2026 sulle pagine ufficiali del Comune di Milano: pagamento TARI · avviso di pagamento · scadenze 2026. Vedi anche: Rifiuti e ritiro ingombranti · Residenza a Milano · Numeri utili.