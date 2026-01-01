Scadenze 2026, modalità di pagamento e dichiarazioni per la tassa rifiuti a Milano.

La TARI è la tassa sui rifiuti: la paga chi occupa l'immobile (per le case, il proprietario o l'inquilino che ci abita; per negozi e uffici, chi li utilizza). A Milano la gestisce il Comune, che invia ogni anno gli avvisi di pagamento all'indirizzo del contribuente o nel Fascicolo del Cittadino.

Scadenze 2026

Rata Avviso in arrivo Scadenza Importo Acconto fine maggio – fine giugno 10 luglio 2026 60% calcolato sulle tariffe 2025 Saldo fine ottobre – novembre dicembre 2026 conguaglio con le tariffe 2026

Chi paga l'acconto versa a dicembre solo il residuo; chi non lo paga versa l'intero importo annuale in un'unica soluzione con il saldo. Con la domiciliazione bancaria attiva, l'addebito avviene da solo alle scadenze.

Come si paga

Fascicolo del Cittadino : nella sezione "Pagamenti" si trova l'avviso PagoPA e si paga con un clic.

: nella sezione "Pagamenti" si trova l'avviso PagoPA e si paga con un clic. Avviso PagoPA : pagabile con i canali indicati sull'avviso — home banking, poste, tabaccai e ricevitorie, app di pagamento.

: pagabile con i canali indicati sull'avviso — home banking, poste, tabaccai e ricevitorie, app di pagamento. Domiciliazione bancaria: addebito automatico sul conto a ogni scadenza, da attivare una sola volta.

Come si calcola

L'importo dipende dalla superficie calpestabile dell'immobile e, per le abitazioni, dal numero degli occupanti; per le attività conta la categoria di utenza. La tariffa ha una quota fissa e una variabile, approvate ogni anno dal Comune: non si calcola da soli, arriva già calcolata nell'avviso. Se i dati dell'avviso non corrispondono (metratura, occupanti), conviene chiedere la rettifica prima di pagare.

Dichiarazione: ingresso, variazione, cessazione

Trasloco, nuova casa, chiusura di un'attività: ogni inizio, variazione o cessazione dell'occupazione va dichiarato al Comune, altrimenti la tassa continua a maturare sull'intestatario precedente. La dichiarazione si presenta online dal portale del Comune di Milano (area Tributi), dove si gestiscono anche rimborsi e rettifiche.

Riduzioni e agevolazioni

Sono previste riduzioni per situazioni specifiche (ad esempio unico occupante, immobili a uso stagionale, compostaggio per le utenze che ne hanno diritto) e il bonus sociale rifiuti per le famiglie in condizione economica disagiata, secondo i requisiti ISEE nazionali. L'elenco aggiornato e i moduli sono sulle pagine TARI del Comune.