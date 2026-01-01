La gestione dei rifiuti urbani a Milano è affidata ad AMSA (gruppo A2A). Ecco come prenotare il ritiro degli ingombranti, fare la raccolta differenziata e usare le riciclerie, con i contatti utili.

Ritiro ingombranti a domicilio

Mobili vecchi, materassi, sedie, piccoli elettrodomestici: gli oggetti troppo grandi per i normali contenitori si smaltiscono con il ritiro ingombranti di AMSA. Il ritiro a piano strada (lasci gli oggetti sul marciapiede davanti al civico, la sera prima) è gratuito entro certi limiti di peso, quantità e dimensioni. Il ritiro al piano, direttamente in casa, è invece a pagamento.

Come prenotare:

Online , dal Portale Servizi Online di AMSA, scegliendo data e indirizzo;

, dal Portale Servizi Online di AMSA, scegliendo data e indirizzo; per telefono, attraverso i canali di assistenza AMSA.

La prenotazione gratuita è possibile in genere una volta ogni 30 giorni. Al momento della prenotazione il sistema indica il giorno di ritiro e l'orario entro cui esporre i materiali. In alternativa puoi portare gli ingombranti gratuitamente in una ricicleria.

La raccolta differenziata

A Milano la differenziata è organizzata per frazioni, ciascuna con il suo contenitore o sacco:

Umido (organico) — scarti di cibo, fondi di caffè, tovaglioli sporchi: nel sacchetto biodegradabile, dentro la pattumiera areata.

— scarti di cibo, fondi di caffè, tovaglioli sporchi: nel sacchetto biodegradabile, dentro la pattumiera areata. Carta e cartone — giornali, scatole, imballaggi di cartone appiattiti.

— giornali, scatole, imballaggi di cartone appiattiti. Plastica e metalli — bottiglie, flaconi, lattine e barattoli: raccolti insieme , nel sacco trasparente dedicato.

— bottiglie, flaconi, lattine e barattoli: raccolti , nel sacco trasparente dedicato. Vetro — bottiglie e vasetti, nel contenitore apposito.

— bottiglie e vasetti, nel contenitore apposito. Indifferenziato (secco residuo) — solo ciò che non è riciclabile, nel sacco trasparente neutro.

La regola d'oro è separare bene: meno errori si fanno, più alta è la qualità del riciclo. In caso di dubbio su dove buttare un oggetto, AMSA mette a disposizione un dizionario dei rifiuti online.

Quando passa la raccolta: il calendario per via

I giorni di raccolta delle diverse frazioni dipendono dalla via: ogni zona ha il suo calendario. Il modo più semplice per conoscere i giorni del proprio indirizzo è l'app gratuita PULIamo di AMSA, oppure la sezione "servizi di zona" sul sito AMSA, inserendo via e civico. Lì trovi anche gli orari entro cui esporre i sacchi (in genere la sera prima del giorno di raccolta).

Le riciclerie (isole ecologiche)

Le riciclerie sono i centri dove i cittadini possono conferire gratuitamente i rifiuti che non vanno nei contenitori di strada: ingombranti, sfalci di giardino, RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, metalli, oli, inerti in piccole quantità. Sono distribuite in più punti della città e riservate ai residenti. Indirizzi, orari e materiali accettati sono sul sito di AMSA.

Rifiuti speciali e pericolosi