Rifiuti a Milano
La gestione dei rifiuti urbani a Milano è affidata ad AMSA (gruppo A2A). Ecco come prenotare il ritiro degli ingombranti, fare la raccolta differenziata e usare le riciclerie, con i contatti utili.
Ritiro ingombranti a domicilio
Mobili vecchi, materassi, sedie, piccoli elettrodomestici: gli oggetti troppo grandi per i normali contenitori si smaltiscono con il ritiro ingombranti di AMSA. Il ritiro a piano strada (lasci gli oggetti sul marciapiede davanti al civico, la sera prima) è gratuito entro certi limiti di peso, quantità e dimensioni. Il ritiro al piano, direttamente in casa, è invece a pagamento.
Come prenotare:
- Online, dal Portale Servizi Online di AMSA, scegliendo data e indirizzo;
- per telefono, attraverso i canali di assistenza AMSA.
La prenotazione gratuita è possibile in genere una volta ogni 30 giorni. Al momento della prenotazione il sistema indica il giorno di ritiro e l'orario entro cui esporre i materiali. In alternativa puoi portare gli ingombranti gratuitamente in una ricicleria.
La raccolta differenziata
A Milano la differenziata è organizzata per frazioni, ciascuna con il suo contenitore o sacco:
- Umido (organico) — scarti di cibo, fondi di caffè, tovaglioli sporchi: nel sacchetto biodegradabile, dentro la pattumiera areata.
- Carta e cartone — giornali, scatole, imballaggi di cartone appiattiti.
- Plastica e metalli — bottiglie, flaconi, lattine e barattoli: raccolti insieme, nel sacco trasparente dedicato.
- Vetro — bottiglie e vasetti, nel contenitore apposito.
- Indifferenziato (secco residuo) — solo ciò che non è riciclabile, nel sacco trasparente neutro.
La regola d'oro è separare bene: meno errori si fanno, più alta è la qualità del riciclo. In caso di dubbio su dove buttare un oggetto, AMSA mette a disposizione un dizionario dei rifiuti online.
Quando passa la raccolta: il calendario per via
I giorni di raccolta delle diverse frazioni dipendono dalla via: ogni zona ha il suo calendario. Il modo più semplice per conoscere i giorni del proprio indirizzo è l'app gratuita PULIamo di AMSA, oppure la sezione "servizi di zona" sul sito AMSA, inserendo via e civico. Lì trovi anche gli orari entro cui esporre i sacchi (in genere la sera prima del giorno di raccolta).
Le riciclerie (isole ecologiche)
Le riciclerie sono i centri dove i cittadini possono conferire gratuitamente i rifiuti che non vanno nei contenitori di strada: ingombranti, sfalci di giardino, RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, metalli, oli, inerti in piccole quantità. Sono distribuite in più punti della città e riservate ai residenti. Indirizzi, orari e materiali accettati sono sul sito di AMSA.
Rifiuti speciali e pericolosi
- Pile e farmaci scaduti — negli appositi contenitori presso negozi, supermercati e farmacie.
- RAEE — piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici: in ricicleria, oppure resi al negozio quando se ne acquista uno nuovo.
- Amianto o mercurio — per il ritiro a domicilio o informazioni si chiama il numero verde dedicato AMSA 800 332299.
Prenotazioni e informazioni ufficiali AMSA
Limiti, orari e indirizzi possono cambiare: per il dato del tuo indirizzo verifica sempre sui canali ufficiali AMSA.
Vedi anche: TARI, la tassa sui rifiuti · numeri utili di Milano · tutti i servizi.