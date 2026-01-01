Come funzionano gli scioperi di metro, tram e bus ATM e come non farti trovare impreparato.

Come funzionano

Gli scioperi del trasporto pubblico locale sono proclamati dai sindacati e comunicati con anticipo. Possono essere di poche ore o per l'intera giornata, e possono interessare metro, tram e bus in modo diverso.

Fasce di garanzia

Per legge il servizio è comunque garantito in alcune fasce orarie di punta (in genere al mattino e nel tardo pomeriggio), durante le quali i mezzi circolano regolarmente. Fuori da queste fasce il servizio può essere sospeso del tutto.

Dove controllare

Prima di uno spostamento importante conviene verificare gli avvisi ufficiali: ATM pubblica giorno e fasce di ogni sciopero. Trovi il punto rapido del giorno su Milano oggi.