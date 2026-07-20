Allerta gialla Milano: temporali dal 20 al 21 luglio

Nuova finestra di instabilità sulla città. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla — criticità ordinaria — per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano, valida dalla mezzanotte di oggi, lunedì 20 luglio, fino alla mezzanotte di domani, martedì 21. Lo comunica il Comune di Milano.

I punti della città da tenere d’occhio

L’invito della Protezione civile è di prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Sono i due fronti classici del maltempo milanese: i corsi d’acqua che attraversano il nodo idraulico cittadino e i sottopassaggi stradali, che in caso di rovescio intenso si riempiono d’acqua nel giro di pochi minuti e diventano trappole per chi vi transita in auto.

L’avviso segnala inoltre la necessità di grande attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, per prevenire situazioni di pericolo. È una raccomandazione che pesa in questa stagione, quando il calendario cittadino è fitto di appuntamenti nei parchi e nei cortili: un temporale estivo arriva spesso senza preavviso e con raffiche improvvise.

Il COC resta attivo

Per tutta la durata dell’allerta è operativo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, la struttura che segue il monitoraggio in tempo reale e coordina gli eventuali interventi in città.

Cosa vuol dire “gialla”

Il giallo è il livello più basso della scala delle criticità della Protezione civile, sotto l’arancione e il rosso. Non comporta misure straordinarie né chiusure automatiche: indica un rischio ordinario e chiede attenzione nei comportamenti di tutti i giorni. In concreto significa non attraversare i sottopassi allagati, non sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi e rimandare, quando si può, le attività all’aperto nelle ore in cui il temporale è più probabile.

L’avviso arriva a pochi giorni dall’allerta gialla per temporali del 16 luglio: un segnale che la fase instabile di metà luglio non si è ancora esaurita.

Come ricevere gli avvisi

Chi vuole essere avvisato in tempo reale di ogni nuova criticità può registrarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per iOS e Android, che inviano una notifica a ogni aggiornamento. Per orientarsi sulla giornata in città — meteo, traffico e servizi — resta utile la nostra pagina Milano oggi; per lo stato dell’aria, che dopo i temporali cambia spesso in fretta, c’è qualità dell’aria a Milano.

Fonte: Comune di Milano.