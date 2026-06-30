«Avvocata»: Tina Lagostena Bassi al Monumentale

Il Cimitero Monumentale di Milano ospita giovedì 2 luglio, alle ore 19, «Avvocata. Le parole di Tina Lagostena Bassi», una performance teatrale immersiva e partecipativa dedicata all’avvocata che ha segnato la storia dei diritti delle donne in Italia. L’appuntamento cade nel centenario della nascita della giurista. Lo comunica il Comune di Milano.

Lo spettacolo

Ideato dal duo Francesca Merli e Laura Serena, con Anahì Traversi in scena, lo spettacolo ha la drammaturgia di Laura Serena e la regia di Francesca Merli. È una produzione del Cimitero Monumentale, con il sostegno di TS Trento Spettacoli. Più che un omaggio biografico, «Avvocata» è un atto teatrale e civile che riporta nel presente il pensiero e l’eredità di Tina Lagostena Bassi, protagonista di alcune delle più importanti battaglie giudiziarie per il riconoscimento dei diritti delle donne e figura determinante nel percorso che, nel 1996, portò alla riforma della legge sulla violenza sessuale.

In scena, una donna entra trafelata, ancora in ciabatte: è Tina. Parla direttamente al pubblico, alternando ironia, memoria e indignazione, mentre il telefono continua a squillare e ogni chiamata porta una storia di violenza. Attraverso registrazioni originali, frammenti delle sue arringhe e testimonianze, prende forma il ritratto di una donna che ha trasformato il diritto in strumento di cambiamento culturale.

Il pubblico diventa tribunale

Il cuore della performance è il coinvolgimento degli spettatori. Fin dall’inizio, senza saperlo, il pubblico siede all’interno di un’aula di tribunale: diventa giudice, accusa, difesa, testimone. È chiamato a prendere posizione, a votare e a leggere le parole autentiche tratte dallo storico documentario Processo per stupro, realizzato dalla Rai nel 1979 da Loredana Rotondo, confrontandosi con gli stereotipi che ancora oggi influenzano il racconto della violenza e il giudizio sulle vittime.

«Raccontare la storia di Tina Lagostena Bassi attraverso una performance partecipativa, non come un monumento da celebrare ma come una presenza viva, è importante», afferma l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani, sottolineando il valore di divulgazione culturale dell’iniziativa.

Perché al Monumentale

La scelta del Cimitero Monumentale amplifica il significato della performance: luogo della memoria collettiva della città, è lo spazio dove il ricordo di una figura fondamentale della storia italiana si trasforma in una domanda rivolta al presente. Il nome di Tina Lagostena Bassi è stato iscritto dal Comune di Milano nel Famedio. Il Monumentale ospita con frequenza eventi su diritti e memoria civile: di recente vi è andato in scena anche «Lo Stupro» di Franca Rame.

Informazioni utili

Lo spettacolo è gratuito ma su prenotazione, ed è in programma giovedì 2 luglio alle ore 19 al Cimitero Monumentale. Per altri appuntamenti vedi cosa fare a Milano.