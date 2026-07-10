Sport inclusivo: bando da 140mila euro del Comune di Milano

Il Comune di Milano lancerà un bando da 140mila euro per sostenere progetti di promozione dello sport per tutte le abilità. La particolarità sta nella provenienza delle risorse: l’avviso pubblico sarà finanziato con i ricavi che Inter e Milan hanno ottenuto dalla vendita di biglietti e abbonamenti destinati ai tifosi con disabilità nella stagione 2025/26. Lo comunica il Comune di Milano.

Come funziona il meccanismo

Il percorso trasforma un incasso da stadio in risorse per il territorio: quanto raccolto dalle due società con i tagliandi riservati ai tifosi con disabilità viene reinvestito in un avviso pubblico comunale. Un modo, sottolinea Palazzo Marino, per ribadire l’impegno condiviso con i due club a favore dell’inclusione, della partecipazione e dell’accessibilità attraverso lo sport.

A chi si rivolge il bando

L’avviso, del valore complessivo di 140mila euro, si rivolgerà in particolare agli enti in grado di promuovere attività sportive inclusive, capaci di favorire il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità. Tra i criteri di valorizzazione indicati dal Comune ci sono i progetti che prevedono attività estive gratuite per i minori di 18 anni, con un’attenzione specifica alla pratica sportiva all’aperto.

Cosa significa per i cittadini

Per le famiglie milanesi il bando si tradurrà in nuove occasioni di sport accessibile e, nei progetti che verranno premiati, in attività estive gratuite per bambini e ragazzi. Per le associazioni e gli enti sportivi del territorio è invece un’opportunità di finanziamento da monitorare: le modalità e i termini di partecipazione saranno definiti con la pubblicazione dell’avviso. Gli avvisi pubblici attivi del Comune si trovano nella nostra pagina sui bandi del Comune di Milano.

Il contesto: lo sport accessibile a Milano

L’iniziativa si inserisce in una serie di interventi comunali sullo sport di base e sull’inclusione. Nel 2026 il Comune ha promosso Fuori Campo, oltre 300 eventi sportivi gratuiti negli spazi pubblici della città, e sul fronte della disabilità ha potenziato i servizi diurni con 80 posti in più nei centri socio-educativi. Il nuovo bando aggiunge a questo quadro una leva economica inedita, alimentata direttamente dal calcio professionistico cittadino.