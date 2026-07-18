Bandi e concorsi del Comune di Milano
I canali ufficiali dove il Comune pubblica gare, concorsi e avvisi — e gli ultimi bandi usciti.
Il Comune di Milano pubblica ogni settimana bandi di gara, concorsi per assunzioni, avvisi pubblici e contributi. Non esiste un'unica pagina che li raccolga tutti: i canali ufficiali sono diversi a seconda del tipo di bando. Qui sotto la mappa per orientarsi, seguita dagli ultimi bandi raccontati dalla nostra redazione automatica a partire dai comunicati ufficiali.
Dove si pubblicano i bandi ufficiali
- Gare, assegnazioni e avvisi — il motore di ricerca bandi e gare del Comune (filtrabile per stato e tipologia) e la sezione bandi e avvisi dell'area Imprese.
- Concorsi pubblici e selezioni (lavorare per il Comune) — la pagina concorsi, selezioni e graduatorie, con bandi attivi, calendari delle prove e graduatorie.
- Concorsi di progettazione (architettura e spazio pubblico) — passano spesso da Concorrimi, la piattaforma dell'Ordine degli Architetti di Milano usata dal Comune per i concorsi di progetto.
Che tipo di bandi escono
Le tipologie ricorrenti: concessione di spazi e immobili comunali (negozi, chioschi, impianti sportivi, alloggi), contributi a famiglie, associazioni e imprese, gare d'appalto per lavori e servizi, concorsi per assunzioni e avvisi di coprogettazione con il terzo settore. Ogni bando ha una scadenza tassativa: fa fede sempre il testo integrale pubblicato dal Comune, non i riassunti.
Ultimi bandi e avvisi
- Restauro monumenti Milano: sponsor per Vittorio Emanuele II
- Natale degli Alberi 2026 Milano: bando sponsor piazza Duomo
- Murale a Lambrate: bando per la nuova scuola
- Boschi Di Stefano e Cinema Orchidea: concessioni di 18 anni
- Sport inclusivo: bando da 140mila euro del Comune di Milano
- Galleria Vittorio Emanuele: bando per nuovo spazio retail
- Capodanno 2026 Milano: avviso per l'evento in piazza Duomo
- Teatro Arcimboldi Milano: bando per la gestione di 12 anni
- Case popolari, 118 alloggi da ristrutturare: avviso a Milano
- Demanio Milano: proroga bandi immobili al 3 agosto
- Case popolari Milano: 200mila euro per arredi e ausili
- MUDEC Milano: pubblicato il bando per la gestione
- Contributi riscaldamento ERP Milano: Municipi 7 e 8
- Cantieri via Torino: 300mila euro ai negozi colpiti
- Metro M5 a Monza: pubblicato il bando di gara
Questa lista si aggiorna automaticamente: seguiamo i comunicati ufficiali di Palazzo Marino e raccontiamo ogni nuovo bando appena esce. Tutti gli articoli in Istituzionali.
Per scadenze e requisiti fa fede il testo integrale sul sito del Comune di Milano. Vedi anche: Comunicati istituzionali · Milano oggi.