I canali ufficiali dove il Comune pubblica gare, concorsi e avvisi — e gli ultimi bandi usciti.

Il Comune di Milano pubblica ogni settimana bandi di gara, concorsi per assunzioni, avvisi pubblici e contributi. Non esiste un'unica pagina che li raccolga tutti: i canali ufficiali sono diversi a seconda del tipo di bando. Qui sotto la mappa per orientarsi, seguita dagli ultimi bandi raccontati dalla nostra redazione automatica a partire dai comunicati ufficiali.

Dove si pubblicano i bandi ufficiali

Gare, assegnazioni e avvisi — il motore di ricerca bandi e gare del Comune (filtrabile per stato e tipologia) e la sezione bandi e avvisi dell'area Imprese.

— il motore di ricerca bandi e gare del Comune (filtrabile per stato e tipologia) e la sezione bandi e avvisi dell'area Imprese. Concorsi pubblici e selezioni (lavorare per il Comune) — la pagina concorsi, selezioni e graduatorie, con bandi attivi, calendari delle prove e graduatorie.

(lavorare per il Comune) — la pagina concorsi, selezioni e graduatorie, con bandi attivi, calendari delle prove e graduatorie. Concorsi di progettazione (architettura e spazio pubblico) — passano spesso da Concorrimi, la piattaforma dell'Ordine degli Architetti di Milano usata dal Comune per i concorsi di progetto.

Che tipo di bandi escono

Le tipologie ricorrenti: concessione di spazi e immobili comunali (negozi, chioschi, impianti sportivi, alloggi), contributi a famiglie, associazioni e imprese, gare d'appalto per lavori e servizi, concorsi per assunzioni e avvisi di coprogettazione con il terzo settore. Ogni bando ha una scadenza tassativa: fa fede sempre il testo integrale pubblicato dal Comune, non i riassunti.