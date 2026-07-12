Consiglio comunale Milano: i lavori del 13 luglio

Lunedì 13 luglio a Palazzo Marino: movimento cooperativo, Regolamento dei Municipi, debiti fuori bilancio e mozioni su campi nomadi e piazza Tirana.

Il Consiglio comunale di Milano si riunisce a Palazzo Marino lunedì 13 luglio, alle ore 16.30. Come di consueto, la prima ora è dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Lo comunica il Comune di Milano.

Cooperazione, nomine e Regolamento dei Municipi

Dopo gli interventi liberi si discutono la nomina di un componente della Commissione degli esperti — l’organo che assiste il Comune nella scelta dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate — e l’Atto di indirizzo per il riconoscimento del ruolo storico e strategico del movimento cooperativo nella città di Milano, ancora in fase di istruttoria.

Il programma prosegue con una serie di delibere su debiti fuori bilancio, le modifiche al Regolamento dei Municipi — un punto che torna in aula dopo le sedute precedenti — e un’interrogazione. Seguono gli ordini del giorno collegati alle delibere già esaminate: modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, Rendiconto della gestione 2025, Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione 2026-2028, Piano Welfare, modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio, Statuto di MM S.p.A. e una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Le mozioni: campi nomadi, piazza Tirana, Lampugnano

In chiusura l’elenco di mozioni e ordini del giorno, in gran parte già calendarizzati nelle sedute di inizio mese. Tra i temi più concreti per la città: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone, Lega), i turni di raccolta dell’indifferenziata Amsa su proprietà privata nei quartieri popolari (Verri, Lega), i dissuasori di velocità in viale Caprilli e vie limitrofe nell’area di San Siro (Padalino) e la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4 (Pastorella, Riformisti).

Si discutono inoltre il no ai crediti di carbonio come misura compensativa negli interventi di rigenerazione urbana, il rinnovo delle verifiche fonometriche di AMAT, l’inserimento dei farmacisti tra le categorie con permesso digitale di sosta libera, il recupero del calore dai datacenter, gli indirizzi per il bando di concessione dell’autostazione di Lampugnano, l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” per tributi locali ed entrate patrimoniali, un piano contro i forasacchi nelle aree verdi pubbliche, la solidarietà alla Brigata Ebraica, l’intitolazione di uno spazio pubblico a Giovanni degli Antoni e l’avvio di un confronto istituzionale su strumenti normativi speciali per Milano e la Città metropolitana.

Come seguire la seduta

I lavori si potranno seguire in diretta sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Molti punti riprendono l’ordine del giorno della settimana appena conclusa: il quadro è nel nostro articolo sulla seduta del 9 luglio.

Fonte: Comune di Milano.