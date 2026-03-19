Quartieri · Municipio 7
San Siro
Zona a ovest nota per lo stadio Meazza e l'ippodromo, tra grandi impianti sportivi e quartieri residenziali popolari.
Come arrivare
M5 San Siro Stadio
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.