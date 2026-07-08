Consiglio comunale Milano: i lavori del 9 luglio

Giovedì 9 luglio a Palazzo Marino: Regolamento dei Municipi, patrimonio dismesso e mozioni su campi nomadi, concerti al Meazza e raccolta rifiuti Amsa.

Il Consiglio comunale di Milano torna a riunirsi a Palazzo Marino giovedì 9 luglio, alle ore 16.30. La prima ora è dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri, seguiti dalle Domande a risposta immediata e dalle Risposte alle Interrogazioni. Lo comunica il Comune di Milano.

Municipi, patrimonio dismesso e P.G.T.

Il programma dei lavori prevede le modifiche al Regolamento dei Municipi del Comune di Milano — già all’ordine del giorno della seduta precedente — un’interrogazione urgente, l’aggiornamento dell’elenco degli immobili individuati come patrimonio edilizio dismesso con criticità e la correzione di errori materiali degli atti di P.G.T., il Piano di governo del territorio.

In chiusura tornano gli ordini del giorno collegati alle delibere già esaminate: Rendiconto della gestione 2025, tariffe dei civici musei, Bilancio di previsione, Piano Welfare, Regolamento della Commissione per il Paesaggio, Statuto di MM S.p.A. e una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Le mozioni: campi nomadi, Meazza, rifiuti nei quartieri popolari

Fitto l’elenco di mozioni e ordini del giorno. Tra i temi più concreti per la città: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone, Lega), le disposizioni sui concerti allo stadio Meazza e agli Ippodromi del Galoppo e della Maura (De Chirico, Forza Italia), l’implementazione dei turni di raccolta dell’indifferenziata Amsa su proprietà privata nei quartieri popolari (Verri, Lega), i dissuasori di velocità in viale Caprilli e vie limitrofe nell’area di San Siro (Padalino, Noi Moderati) e la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4 (Pastorella, Riformisti).

Si discutono inoltre il rinnovo delle verifiche fonometriche di AMAT, l’inserimento dei farmacisti tra le categorie con permesso digitale di sosta libera, il recupero del calore dai datacenter, il no ai crediti di carbonio come misura compensativa nella rigenerazione urbana, gli indirizzi per il bando dell’autostazione di Lampugnano, l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” per i tributi locali, un piano contro i forasacchi nelle aree verdi, la solidarietà alla Brigata Ebraica e le intitolazioni di spazi pubblici a Giovanni degli Antoni e Giulio Regeni.

Come seguire la seduta

I lavori si potranno seguire in diretta sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Diversi punti riprendono l’ordine del giorno di inizio settimana: il quadro completo è nel nostro articolo sulla seduta del 6 luglio.

Fonte: Comune di Milano.