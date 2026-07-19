Consiglio comunale Milano: i lavori del 20 luglio

Lunedì 20 luglio a Palazzo Marino: Piano rifiuti e tariffe TARI, Regolamento dei Municipi, mozioni su San Siro, ex Scalo Farini e piazza Tirana.

Il Consiglio comunale di Milano torna a riunirsi a Palazzo Marino lunedì 20 luglio, alle ore 16.30, con la prima ora dedicata come sempre agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Lo comunica il Comune di Milano.

Piano rifiuti e tariffe TARI in aula

Il punto di maggior impatto per i cittadini è l’approvazione del Piano Economico Finanziario Rifiuti 2026-2029 e delle tariffe TARI. Il PEF è il documento che quantifica i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: da quei costi discendono le tariffe che famiglie e attività pagano ogni anno con la TARI. Il voto dell’aula, quindi, tocca direttamente le bollette dei milanesi.

Prima si discutono l’Atto di indirizzo sul ruolo storico e strategico del movimento cooperativo a Milano e le modifiche al Regolamento dei Municipi, due punti che tornano in aula dopo le sedute di inizio mese. Seguono la nomina di un componente della Commissione degli esperti, in sostituzione della dimissionaria avvocata Ada Grecchi, e un’interrogazione urgente.

Ordini del giorno collegati alle delibere

Il programma prosegue con gli ordini del giorno collegati alle delibere già esaminate: modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, Rendiconto della gestione 2025, Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione 2026-2028, Piano Welfare, modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio, Statuto di MM S.p.A. e Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Le mozioni: San Siro, ex Scalo Farini, piazza Tirana

In chiusura le mozioni. Tra i temi di quartiere: i dissuasori di velocità in viale Caprilli nell’area di San Siro (Padalino), la riqualificazione di via Paravia tra via Capecelatro e Cascina Case Nuove (De Chirico), la continuità del progetto “Lampo” all’ex Scalo Farini (Bernardo) e la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4 (Verri; Pastorella).

Si discutono inoltre la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone), il no ai crediti di carbonio nelle compensazioni urbanistiche, le verifiche fonometriche di AMAT, la sosta libera per i farmacisti, il recupero di calore dai datacenter, il bando per l’autostazione di Lampugnano, la “Rottamazione-quinquies” sui tributi locali, il contrasto ai forasacchi nel verde pubblico, il caldo negli edifici scolastici della Città metropolitana, i costi delle palestre scolastiche per le associazioni sportive, la solidarietà alla Brigata Ebraica e l’intitolazione di uno spazio a Giovanni degli Antoni.

Come seguire la seduta

La diretta è sulla WebTvRadio del Comune e sulla pagina YouTube dedicata. Molti punti riprendono l’ordine del giorno della seduta del 13 luglio.

Fonte: Comune di Milano.