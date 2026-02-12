Quartieri · Municipio 9
Isola
Ex quartiere operaio diventato simbolo della Milano contemporanea con il Bosco Verticale e Porta Nuova, ma con botteghe e vie pedonali ancora di quartiere.
Come arrivare
M5 Isola, M2/M5 Garibaldi
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
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- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.