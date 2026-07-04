Consiglio comunale Milano: i lavori del 6 luglio

Lunedì 6 luglio a Palazzo Marino: formazione anti-discriminazioni, Statuto CASVA, Regolamento dei Municipi e mozioni su ZTL Isola e concerti al Meazza.

Nuova seduta a Palazzo Marino: lunedì 6 luglio, alle ore 16.30, il Consiglio comunale di Milano si riunisce con un ordine del giorno che spazia dalla formazione del personale ai regolamenti, fino a un lungo elenco di mozioni. Lo comunica il Comune di Milano.

Formazione anti-discriminazioni in apertura

Il primo punto è la delibera che istituisce un percorso di formazione obbligatoria per il personale del Comune di Milano in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con un approfondimento specifico sulla de-escalation e sulla gestione delle interazioni con persone in condizione di fragilità. Il provvedimento detta indirizzi alla Giunta per l’aggiornamento del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione dell’ente.

Statuto CASVA, Municipi e patrimonio dismesso

Seguono le modifiche allo Statuto della Fondazione C.A.S.V.A. (il Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune), che intervengono su una decina di articoli e ne introducono uno nuovo, e le modifiche al Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

In coda, una serie di delibere di debiti fuori bilancio, un’interrogazione urgente, l’aggiornamento dell’elenco degli immobili individuati come patrimonio edilizio dismesso con criticità e la correzione di errori materiali degli atti di P.G.T., il Piano di governo del territorio. In chiusura, gli ordini del giorno collegati a provvedimenti già esaminati: Rendiconto della gestione 2025, tariffe dei civici musei, Bilancio di previsione, Piano Welfare, Regolamento della Commissione per il Paesaggio e Statuto di MM S.p.A., oltre a una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Le mozioni: ZTL Isola, stadio Meazza, quartieri

Corposo il capitolo di mozioni e ordini del giorno. Tra i temi di impatto più diretto sulla città: la revisione delle modalità di accesso e sosta nella ZTL Isola per commercianti, artigiani e professionisti del quartiere, le disposizioni sui concerti allo stadio Meazza e agli Ippodromi del Galoppo e della Maura, i dissuasori di velocità in viale Caprilli a San Siro, la pulizia e sanificazione del quartiere Aler Molise Calvairate e la rigenerazione di Piazza Tirana dopo i lavori della metro M4.

Si discutono anche le intitolazioni di spazi pubblici a Giovanni degli Antoni, Giulio Regeni e Deborah Lambillotte, il recupero del calore dai datacenter, gli indirizzi per il bando dell’autostazione di Lampugnano e l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” per i tributi locali.

Come seguire la seduta

I lavori si potranno seguire in diretta sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Per il calendario precedente si può rileggere l’ordine del giorno del 29 giugno.

Fonte: Comune di Milano.