Comasina: 1,18 milioni per l'ex scuola di via Spadini

L’ex scuola di via Spadini 15, alla Comasina, tornerà a vivere come spazio sociale per il quartiere. La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per darla in concessione a realtà del Terzo settore, con un investimento pubblico fino a 1,18 milioni di euro per finanziare la riqualificazione e le attività. Lo comunica il Comune di Milano.

L’edificio: 870 metri quadri fermi da anni

La struttura risale agli anni Cinquanta ed era nata per l’attività didattica, ma è inutilizzata da tempo. Si tratta di 870 metri quadri su due piani, più 1.941 metri quadri di aree esterne, inseriti in un ampio contesto di edilizia residenziale Aler nel Municipio 9. L’immobile figura nell’elenco del Piano di Investimenti per la coesione sociale, approvato lo scorso anno, che individua edifici comunali in disuso da trasformare in risorse per il welfare di prossimità.

Come funziona la concessione

Con una procedura a evidenza pubblica, lo stabile sarà affidato in concessione onerosa per nove anni, rinnovabili per altri nove, a enti del Terzo settore — in forma singola o in raggruppamento — con esperienza comprovata. I progetti potranno riguardare inclusione abitativa, contrasto alla povertà educativa e formazione, attività aggregative, supporto psicologico e reinserimento sociale. Per la sostenibilità economica, le proposte potranno includere anche attività commerciali fino al 30% della superficie. Nella valutazione peseranno qualità del progetto, coerenza con le priorità dell’Amministrazione, sostenibilità, coinvolgimento del territorio e condizioni agevolate di accesso ai servizi. Gli avvisi del Comune si possono seguire dalla nostra pagina sui bandi del Comune di Milano.

«Gli spazi devono essere considerati una risorsa di welfare», ha dichiarato l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, sottolineando l’impegno a «insediare servizi e costruire opportunità vicine ai luoghi dove abitano le persone».

Cosa significa per il quartiere

Per la Comasina è il terzo intervento pubblico raccontato su queste pagine in pochi mesi: dopo il restyling di piazza Gasparri e il piano per case calmierate e un nuovo parco in via Novate, l’ex scuola di via Spadini aggiunge un presidio sociale in un’area dove prevale l’edilizia popolare. L’obiettivo dichiarato del piano comunale è portare servizi e occasioni di incontro direttamente nei quartieri, dentro edifici pubblici oggi vuoti.