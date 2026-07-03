LABZEROSEI Milano: estate gratis per bambini fino a 6 anni

Laboratori, giochi e letture gratuite per i piccoli: a luglio e agosto aprono LABZEROSEI al Parco Trotter e gli Spazi ZEROSEI Baggio, Feltre e Lope de Vega.

Anche nell’estate 2026 il LABZEROSEI e i tre Spazi ZEROSEI di Baggio, Feltre e Lope de Vega restano aperti a luglio e agosto, con attività completamente gratuite e a ingresso libero, fino a esaurimento posti, per bambine e bambini fino a 6 anni. Lo comunica il Comune di Milano, che gestisce questi spazi dedicati alla prima infanzia.

Cosa si fa: laboratori, letture e giochi d’acqua

Il palinsesto estivo mette insieme laboratori artistici e attività creative, letture all’aperto, giochi con l’acqua, esplorazioni naturali e “immersioni digitali”. Non è pensato solo per i piccoli: il calendario prevede anche incontri con e per i genitori e gli adulti di riferimento.

Orari del LABZEROSEI al Parco Trotter

Il LABZEROSEI si trova all’interno del Parco Trotter, lo storico parco di via Padova nato come ippodromo e noto per la sua scuola all’aperto. A luglio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Ad agosto l’orario si estende: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Gli Spazi ZEROSEI: Baggio, Feltre e Lope de Vega

I tre Spazi ZEROSEI — tra cui quello nel quartiere Baggio, nella periferia ovest — sono aperti per tutto il mese di luglio con orari diversi da sede a sede, mentre ad agosto sono previste aperture in giorni dedicati. Giorni e orari aggiornati si consultano sul sito del Comune di Milano.

Un servizio molto frequentato: oltre 25mila ingressi nel 2025

Nel 2025 gli ingressi al LABZEROSEI e nei tre Spazi ZEROSEI sono stati oltre 25.340, di cui più di 4.460 solo tra luglio e agosto. “I numeri testimoniano una grande partecipazione”, commenta la vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo, che definisce questi spazi “parte integrante dell’offerta educativa del Comune di Milano” e conferma l’impegno a garantire alle famiglie opportunità gratuite di gioco, scoperta e socialità anche d’estate.

Per chi cerca altre attività estive

Gli Spazi ZEROSEI coprono la fascia 0-6 anni con accesso libero, senza iscrizione: per i bambini più grandi e per le settimane organizzate ci sono invece i centri estivi comunali, che richiedono l’iscrizione. Altre idee per l’estate in città, tra musei, parchi e attività per famiglie, nella nostra guida su Milano con i bambini.