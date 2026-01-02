Quartieri · Municipio 7
Baggio
Antico borgo a ovest, con forte identità di quartiere e tradizioni popolari.
Come arrivare
autobus, tram
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.