Milano Metro Retail: 21 milioni per i mezzanini M1, M2 e M3

ATM affida ad Altarea gli spazi commerciali nei mezzanini di M1, M2 e M3: oltre 21 milioni di investimenti privati e nove stazioni riqualificate.

Gli spazi commerciali nei mezzanini della metropolitana di Milano cambieranno volto. La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi che permettono ad ATM di attuare Milano Metro Retail, il piano di valorizzazione commerciale e riqualificazione degli spazi delle stazioni delle linee M1, M2 e M3. Lo comunica il Comune di Milano.

Oltre 21 milioni, tutti privati

L’investimento complessivo supera i 21 milioni di euro ed è interamente a carico di Altarea Italia, operatore specializzato in travel retail e rigenerazione urbana sostenibile, scelto da ATM con una procedura di selezione competitiva. Per le casse del Comune non è previsto alcun onere.

Il piano si articola in due filoni: 7,3 milioni per ristrutturare, dove necessario, tutti gli spazi retail presenti nelle stazioni delle tre linee, e 13,8 milioni per riqualificare nove stazioni: Duomo, San Babila, Cadorna, Cairoli, Cordusio, Porta Venezia, Lima, Gioia e Wagner. Il partner si è inoltre impegnato a estendere gli interventi a Lampugnano e ad altre stazioni in aree più periferiche, in coerenza con le esigenze del territorio e di chi usa il trasporto pubblico.

Le condizioni a tutela dell’interesse pubblico

La delibera fissa alcuni paletti. ATM e Altarea Italia promuoveranno un’offerta commerciale che riservi una quota delle locazioni a servizi di vicinato, attività di pubblica utilità e iniziative dedicate alla mobilità sostenibile. Gli effetti economici e gestionali del progetto saranno monitorati nel tempo con un sistema di controllo condiviso con l’Amministrazione.

I contratti già in essere con ATM non subiranno variazioni: la transizione al nuovo modello sarà graduale, anche perché oltre l’80% delle superfici oggi locate arriverà a scadenza a partire dal 2034.

«L’incremento delle locazioni trasformerà le aree commerciali della metropolitana in luoghi più moderni, sicuri e accoglienti», spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi, sottolineando che la riqualificazione rafforzerà il ruolo dell’infrastruttura di trasporto sotterranea.

Cosa cambia per chi usa la metro

I mezzanini sono i livelli intermedi tra la strada e le banchine, quelli dove si trovano tornelli, edicole e negozi: sono gli spazi che ogni passeggero attraversa a ogni viaggio. L’intervento riguarda le tre linee storiche della rete — la rossa M1, la verde M2 e la gialla M3 — descritte nella nostra guida alla metropolitana di Milano. Nell’immediato non cambia nulla per negozi e viaggiatori: i lavori entreranno nel vivo con il nuovo modello di gestione, senza toccare i contratti esistenti. Per orari, linee e alternative di trasporto vedi anche la pagina su come muoversi a Milano.