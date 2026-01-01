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Servizi · Muoversi a Milano

Metropolitana di Milano

La rete metropolitana di Milano conta 5 linee gestite da ATM, che coprono la città e parte dell'hinterland. Ecco linee, interscambi, orari e biglietti.

M1

Linea M1 · Rossa

Sesto 1° Maggio FS / Rho Fieramilano ↔ Bisceglie

L'asse storico est-ovest. Ferma a Duomo, Cairoli, Cadorna, Loreto.

 M2

Linea M2 · Verde

Gessate / Cologno Nord ↔ Assago Forum / Abbiategrasso

L'unica che collega le grandi stazioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Lambrate).

 M3

Linea M3 · Gialla

Comasina ↔ San Donato

L'asse nord-sud. Ferma a Duomo, Centrale, Repubblica, Porta Romana.

 M4

Linea M4 · Blu

Linate Aeroporto ↔ San Cristoforo FS

Automatica e recente: collega l'aeroporto di Linate al centro (San Babila) in pochi minuti.

 M5

Linea M5 · Lilla

Bignami ↔ San Siro Stadio

Automatica: serve Isola, Garibaldi, Zara, CityLife (Tre Torri) e lo stadio di San Siro.

Interscambi principali

  • Duomo — M1 / M3
  • Cadorna — M1 / M2
  • Loreto — M1 / M2
  • Centrale — M2 / M3
  • Garibaldi — M2 / M5
  • San Babila — M1 / M4
  • Sant'Ambrogio — M2 / M4
  • Zara — M3 / M5
  • Lotto — M1 / M5

Orari: prima e ultima corsa

La metropolitana è in servizio tutti i giorni, festivi compresi: le prime corse partono dai capolinea intorno alle 5:40–6:00 e le ultime intorno alle 00:30. Gli orari esatti cambiano da stazione a stazione (chi sale a metà linea ha la prima corsa qualche minuto dopo il capolinea): la prima e l'ultima corsa dalla propria fermata si trovano su GiroMilano o nell'app ATM Milano.

  • Frequenze: nelle ore di punta i treni passano ogni 2-4 minuti; la sera e nei festivi le attese si allungano.
  • Dopo la mezzanotte: chiusa la metro, il servizio prosegue in superficie con le linee notturne di bus; nelle notti del weekend alcune ricalcano i percorsi delle linee M.
  • Eventi e festività: in occasioni particolari (concerti, manifestazioni, notti speciali) ATM può prolungare il servizio o modificare gli orari — gli avvisi sono sul sito ATM e nella nostra pagina scioperi e mezzi.

Biglietti e prezzi

Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus in città. Sono disponibili carnet, giornalieri e abbonamenti; per le destinazioni dell'hinterland il prezzo varia in base alle zone (sistema STIBM).

Dal 1° gennaio 2026 il biglietto cartaceo è stato abolito: si entra in metro con carta o smartphone contactless ai tornelli o con la tessera ricaricabile RicaricaMi. Dettagli e prezzi nella guida ai biglietti ATM.

Mappa

La mappa ufficiale aggiornata della rete è disponibile sul sito ATM.

Vedi anche: Muoversi a Milano · Area C · Area B · Quartieri.