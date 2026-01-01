Metropolitana di Milano
La rete metropolitana di Milano conta 5 linee gestite da ATM, che coprono la città e parte dell'hinterland. Ecco linee, interscambi, orari e biglietti.
Linea M1 · Rossa
Sesto 1° Maggio FS / Rho Fieramilano ↔ Bisceglie
L'asse storico est-ovest. Ferma a Duomo, Cairoli, Cadorna, Loreto.
Linea M2 · Verde
Gessate / Cologno Nord ↔ Assago Forum / Abbiategrasso
L'unica che collega le grandi stazioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Lambrate).
Linea M3 · Gialla
Comasina ↔ San Donato
L'asse nord-sud. Ferma a Duomo, Centrale, Repubblica, Porta Romana.
Linea M4 · Blu
Linate Aeroporto ↔ San Cristoforo FS
Automatica e recente: collega l'aeroporto di Linate al centro (San Babila) in pochi minuti.
Linea M5 · Lilla
Bignami ↔ San Siro Stadio
Automatica: serve Isola, Garibaldi, Zara, CityLife (Tre Torri) e lo stadio di San Siro.
Interscambi principali
- Duomo — M1 / M3
- Cadorna — M1 / M2
- Loreto — M1 / M2
- Centrale — M2 / M3
- Garibaldi — M2 / M5
- San Babila — M1 / M4
- Sant'Ambrogio — M2 / M4
- Zara — M3 / M5
- Lotto — M1 / M5
Orari: prima e ultima corsa
La metropolitana è in servizio tutti i giorni, festivi compresi: le prime corse partono dai capolinea intorno alle 5:40–6:00 e le ultime intorno alle 00:30. Gli orari esatti cambiano da stazione a stazione (chi sale a metà linea ha la prima corsa qualche minuto dopo il capolinea): la prima e l'ultima corsa dalla propria fermata si trovano su GiroMilano o nell'app ATM Milano.
- Frequenze: nelle ore di punta i treni passano ogni 2-4 minuti; la sera e nei festivi le attese si allungano.
- Dopo la mezzanotte: chiusa la metro, il servizio prosegue in superficie con le linee notturne di bus; nelle notti del weekend alcune ricalcano i percorsi delle linee M.
- Eventi e festività: in occasioni particolari (concerti, manifestazioni, notti speciali) ATM può prolungare il servizio o modificare gli orari — gli avvisi sono sul sito ATM e nella nostra pagina scioperi e mezzi.
Biglietti e prezzi
Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus in città. Sono disponibili carnet, giornalieri e abbonamenti; per le destinazioni dell'hinterland il prezzo varia in base alle zone (sistema STIBM).
Dal 1° gennaio 2026 il biglietto cartaceo è stato abolito: si entra in metro con carta o smartphone contactless ai tornelli o con la tessera ricaricabile RicaricaMi. Dettagli e prezzi nella guida ai biglietti ATM.
Mappa
La mappa ufficiale aggiornata della rete è disponibile sul sito ATM.
Vedi anche: Muoversi a Milano · Area C · Area B · Quartieri.