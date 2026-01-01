La rete metropolitana di Milano conta 5 linee gestite da ATM, che coprono la città e parte dell'hinterland. Ecco linee, interscambi, orari e biglietti.

Interscambi principali

Duomo — M1 / M3

— M1 / M3 Cadorna — M1 / M2

— M1 / M2 Loreto — M1 / M2

— M1 / M2 Centrale — M2 / M3

— M2 / M3 Garibaldi — M2 / M5

— M2 / M5 San Babila — M1 / M4

— M1 / M4 Sant'Ambrogio — M2 / M4

— M2 / M4 Zara — M3 / M5

— M3 / M5 Lotto — M1 / M5

Orari: prima e ultima corsa

La metropolitana è in servizio tutti i giorni, festivi compresi: le prime corse partono dai capolinea intorno alle 5:40–6:00 e le ultime intorno alle 00:30. Gli orari esatti cambiano da stazione a stazione (chi sale a metà linea ha la prima corsa qualche minuto dopo il capolinea): la prima e l'ultima corsa dalla propria fermata si trovano su GiroMilano o nell'app ATM Milano.

Frequenze : nelle ore di punta i treni passano ogni 2-4 minuti; la sera e nei festivi le attese si allungano.

: nelle ore di punta i treni passano ogni 2-4 minuti; la sera e nei festivi le attese si allungano. Dopo la mezzanotte : chiusa la metro, il servizio prosegue in superficie con le linee notturne di bus; nelle notti del weekend alcune ricalcano i percorsi delle linee M.

: chiusa la metro, il servizio prosegue in superficie con le di bus; nelle notti del weekend alcune ricalcano i percorsi delle linee M. Eventi e festività: in occasioni particolari (concerti, manifestazioni, notti speciali) ATM può prolungare il servizio o modificare gli orari — gli avvisi sono sul sito ATM e nella nostra pagina scioperi e mezzi.

Biglietti e prezzi

Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus in città. Sono disponibili carnet, giornalieri e abbonamenti; per le destinazioni dell'hinterland il prezzo varia in base alle zone (sistema STIBM).

Dal 1° gennaio 2026 il biglietto cartaceo è stato abolito: si entra in metro con carta o smartphone contactless ai tornelli o con la tessera ricaricabile RicaricaMi. Dettagli e prezzi nella guida ai biglietti ATM.

Mappa

La mappa ufficiale aggiornata della rete è disponibile sul sito ATM.