Murale a Lambrate: bando per la nuova scuola

Un nuovo murale racconterà Lambrate sulle pareti della scuola di viale delle Rimembranze di Lambrate 24, l’edificio scolastico oggi interessato da un importante intervento di recupero finanziato con risorse nazionali. Il Comune di Milano ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per selezionare chi realizzerà l’opera, con un importo complessivo di affidamento di 65mila euro. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa prevede l’avviso

L’intervento artistico riguarderà due superfici della nuova scuola: la parete d’ingresso su via Conte Rosso e quella affacciata sulla rotonda alberata di viale delle Rimembranze di Lambrate. L’opera dovrà raccontare il quartiere e riportarne anche il nome, attraverso un linguaggio artistico nato da un percorso di ascolto e partecipazione dei cittadini e delle cittadine della zona.

L’avviso è rivolto a operatori economici che dovranno organizzare il coinvolgimento della cittadinanza, individuare un artista con comprovata esperienza nell’arte urbana e accompagnare tutte le fasi progettuali fino alla realizzazione. L’opera è prevista entro dicembre 2026, in concomitanza con la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’edificio.

”Un nome in ogni quartiere”

L’iniziativa rientra nel programma “Un nome in ogni quartiere”, con cui il Comune valorizza l’identità dei quartieri attraverso opere di arte pubblica nate dal confronto con cittadini, associazioni, scuole e realtà del territorio. Sono già 23 le opere realizzate in altrettanti quartieri della città.

“Lambrate è un quartiere con una storia straordinaria, fatta di memoria, creatività e innovazione”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, sottolineando che la nuova opera dovrà nascere “dall’ascolto delle persone che lo vivono ogni giorno” e diventare un segno permanente in uno spazio pubblico destinato alle nuove generazioni. Per l’assessore all’Edilizia scolastica Marco Mazzei, il murale contribuirà ad abbellire un plesso che, con gli interventi di recupero che saranno ultimati nel corso dell’autunno, diventerà uno degli istituti più all’avanguardia della città, “con spazi belli, confortevoli e pienamente adeguati alle esigenze delle bambine, dei bambini e del personale scolastico”.

Come partecipare

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 29 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano.

Per gli altri avvisi e concorsi aperti dall’amministrazione comunale è utile tenere d’occhio la nostra pagina sui bandi del Comune di Milano. Chi vuole conoscere meglio la zona interessata può leggere la scheda dedicata al quartiere di Lambrate.