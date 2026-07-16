Natale degli Alberi 2026 Milano: bando sponsor piazza Duomo

Il Comune di Milano cerca sponsor per alberi e luminarie del Natale 2026: piazza Duomo torna nel bando dopo tre anni. Scadenze 15 settembre e 15 ottobre.

Milano comincia a preparare il Natale con cinque mesi di anticipo. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico del progetto “Natale degli Alberi 2026”, rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a sponsorizzare e realizzare alberi, luminarie e iniziative solidali nelle piazze e nelle vie della città. Lo comunica il Comune di Milano.

Piazza Duomo torna nel bando dopo tre anni

La novità principale riguarda piazza Duomo: dopo tre edizioni in cui l’area davanti alla cattedrale è stata illuminata dall’Albero dei Giochi della Fondazione Milano Cortina 2026, lo spazio rientra nel perimetro dell’avviso pubblico. La proposta dovrà prevedere un albero naturale alto almeno 26 metri, con certificazione di abbattimento. Per la Galleria Vittorio Emanuele II, lo sponsor dovrà occuparsi obbligatoriamente anche della volta luminosa nella cupola dell’Ottagono.

Quattro ambiti e i nuovi “Luoghi della Cultura”

Le proposte possono riguardare quattro ambiti distinti: alberi di Natale; alberi integrati da installazioni luminose lungo le vie centrali e periferiche; luminarie; l’albero di piazza Duomo con la Galleria. Come negli anni passati, ogni progetto deve coprire due località — una dentro e una fuori dalla cerchia della circonvallazione filoviaria 90/91 — e includere un’iniziativa solidale, dalla beneficenza ad attività sociali e culturali per i cittadini.

Quest’anno il Comune mette a disposizione anche nuovi spazi, i “Luoghi della Cultura”: il cortile di Palazzo Reale, la Rocchetta del Castello Sforzesco, il cortile di Palazzo Moriggia, il piazzale della Fabbrica del Vapore e gli spazi del CASVA.

Le regole del concept

Il format “Natale degli Alberi”, ideato da Marco Balich e donato al Comune dalla Fondazione Bracco, fissa i requisiti: ogni albero deve essere alto almeno quattro metri, visibile di giorno e di notte, sostenibile e portatore di un messaggio di solidarietà. Le luminarie devono usare luci a basso impatto ambientale, coerenti con il contesto urbano.

Come partecipare e le scadenze

Le proposte vanno inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected], pena l’irricevibilità. Il bando prevede due finestre: 15 settembre e 15 ottobre 2026. Gli allestimenti potranno partire dal 1° novembre 2026 e andranno smontati entro il 15 gennaio 2027. Gli altri avvisi aperti di Palazzo Marino sono raccolti nella nostra pagina sui bandi del Comune di Milano.

Per chi invece il Natale lo vive da visitatore, la nostra guida a Natale a Milano racconta mercatini, tradizioni e cosa fare in città durante le feste.