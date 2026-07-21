Restauro di tre statue ai Giardini Montanelli

Sono partiti il 21 luglio gli interventi di restauro conservativo di tre monumenti bronzei dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, lungo via Palestro. Le opere interessate sono le statue dedicate al geologo Antonio Stoppani, al sindaco Gaetano Negri e al drammaturgo Giuseppe Giacosa. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa prevede l’intervento

Il piano, per un investimento complessivo di circa 40mila euro, punta a ripristinare l’aspetto originale delle opere senza comprometterne l’autenticità e l’integrità storica. Le lavorazioni sono state pianificate sulla base di rilievi effettuati anche con l’ausilio di un laser scanner ad alta precisione.

Nel dettaglio, gli interventi comprendono la pulitura approfondita delle tre statue bronzee e dei rispettivi basamenti in pietra, la rimozione delle ossidazioni e delle percolature, la verifica della stabilità strutturale di ciascuna opera con il consolidamento degli elementi di fissaggio, la stuccatura finale dei giunti e, infine, l’applicazione di trattamenti protettivi contro l’azione degradante degli agenti atmosferici. I lavori saranno completati entro l’autunno, per sfruttare il periodo stagionale più favorevole.

La posizione del Comune

«La cura dell’arredo urbano e del patrimonio monumentale rappresenta un tassello fondamentale di una più ampia strategia di valorizzazione dello spazio pubblico e di tutela della bellezza urbana — dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei —. Interventi di questo tipo sono da considerare come azioni funzionali al rafforzamento dell’identità cittadina, perché volti a conservare la memoria visuale e la storia di Milano e di chi l’ha resa grande».

L’Amministrazione fa sapere che proseguirà in parallelo il monitoraggio delle priorità di intervento su fontane e monumenti cittadini, pianificando nuove iniziative di manutenzione.

Dove sono i Giardini Montanelli

Compresi tra corso Venezia, via Palestro e Porta Venezia, i Giardini Pubblici Indro Montanelli sono il più antico parco pubblico di Milano, realizzato alla fine del Settecento e oggi tra i luoghi verdi più frequentati del centro, sede anche del Museo di Storia Naturale e del Planetario. I tre monumenti oggetto del restauro fanno parte del ricco corredo di busti e statue dedicate a personaggi legati alla storia cittadina che punteggia i viali del giardino.

L’intervento si inserisce nella linea di cura del patrimonio monumentale milanese di cui abbiamo raccontato altri capitoli, come il restauro del Toro della Galleria Vittorio Emanuele. Per chi vuole scoprire il verde e i luoghi del centro, si può partire dal quartiere di Porta Venezia.

Fonte: Comune di Milano.