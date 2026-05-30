Porta Venezia
Affacciato sui Giardini Montanelli, con palazzi liberty, vita notturna e una delle comunità più multiculturali della città.
Come arrivare
M1 Porta Venezia
Qualità aria (PM10)
16 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Senato · 2026-07-02
Cosa vedere a Porta Venezia
Porta Venezia è uno dei quartieri più eleganti e vivaci di Milano. Vi si affacciano i Giardini Pubblici Indro Montanelli, il grande parco storico che ospita il Museo di Storia Naturale e il Planetario. La zona è celebre per l'architettura liberty dei primi del Novecento — la più nota è la Casa Galimberti, con le sue ceramiche decorate. È anche uno dei quartieri più multiculturali e simbolo della comunità LGBTQ+ della città, con una scena gastronomica che spazia dalla cucina eritrea ed etiope ai bistrot. A due passi parte lo shopping di Corso Buenos Aires.
Come arrivare: metro M1 (rossa), fermate Porta Venezia e Lima.
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Restauro monumenti Milano: sponsor per Vittorio Emanuele II 18 luglio 2026
- GAM Milano: la Galleria d'Arte Moderna a Villa Reale 19 giugno 2026
- Museo di Storia Naturale di Milano: la guida 19 giugno 2026
- Aperitivo a Milano: tradizione, zone e dove farlo 30 maggio 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Senato). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.