Affacciato sui Giardini Montanelli, con palazzi liberty, vita notturna e una delle comunità più multiculturali della città.

Cosa vedere a Porta Venezia

Porta Venezia è uno dei quartieri più eleganti e vivaci di Milano. Vi si affacciano i Giardini Pubblici Indro Montanelli, il grande parco storico che ospita il Museo di Storia Naturale e il Planetario. La zona è celebre per l'architettura liberty dei primi del Novecento — la più nota è la Casa Galimberti, con le sue ceramiche decorate. È anche uno dei quartieri più multiculturali e simbolo della comunità LGBTQ+ della città, con una scena gastronomica che spazia dalla cucina eritrea ed etiope ai bistrot. A due passi parte lo shopping di Corso Buenos Aires.

Come arrivare: metro M1 (rossa), fermate Porta Venezia e Lima.