Ricicleria Corsico chiusa 3 mesi: alternativa a Muggiano

La piattaforma ecologica di Corsico, in via Monferrato snc all’angolo con via Sella, è chiusa da lunedì 13 luglio per una durata prevista di circa tre mesi. Il motivo sono lavori di manutenzione che riguardano in particolare l’adeguamento della rete fognaria. Lo comunica il Comune di Milano.

Dove conferire i rifiuti durante i lavori

In accordo con il Comune di Milano, per tutta la durata del cantiere chi abita a Corsico può rivolgersi alla ricicleria di Muggiano, in via Riccardo Lombardi 13. L’impianto è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 19, e vi si accede mostrando il proprio documento d’identità.

Non cambia invece che cosa si può portare: alla ricicleria di Muggiano si conferiscono le stesse tipologie di rifiuti normalmente accettate nella piattaforma di via Monferrato. In pratica il servizio resta lo stesso, cambia solo l’indirizzo — e con esso il tempo di spostamento, che per chi non ha l’auto è il vero ostacolo di una chiusura di questa durata.

Che cos’è una ricicleria e perché serve

Le riciclerie — chiamate anche piattaforme ecologiche — sono i centri di raccolta dove i cittadini portano di persona i rifiuti che non entrano nei normali contenitori condominiali: ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, inerti, oli esausti, sfalci di potatura. Sono gestite da Amsa, la società del gruppo A2A che si occupa dell’igiene urbana a Milano e in diversi comuni dell’hinterland. L’accesso è riservato agli utenti registrati del servizio, motivo per cui all’ingresso viene chiesto un documento.

Chi vuole capire come funziona il sistema nel suo insieme — differenziata, calendari di raccolta, smaltimento degli ingombranti — trova il quadro completo nella nostra guida ai rifiuti a Milano; la parte economica, cioè la tassa che finanzia il servizio, è spiegata nella pagina sulla TARI.

Le alternative senza andare in ricicleria

Per chi non può raggiungere Muggiano restano attivi due servizi che evitano del tutto la trasferta.

Il primo è il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio, che Amsa mette a disposizione su prenotazione: si prenota online dal sito amsa.it . È la strada più comoda per mobili, materassi e oggetti voluminosi, proprio quelli per cui di solito si prende l’auto e si va in piattaforma.

Il secondo è il CAM, Centro Ambientale Mobile: una ricicleria mobile pensata per i piccoli rifiuti. Vi si possono conferire rifiuti elettrici ed elettronici, toner e cartucce per stampanti e i contenitori etichettati per materiali pericolosi.