San Siro: parcheggio bici gratuito e custodito ai concerti

Chi va ai concerti di San Siro in bicicletta ha da stasera un posto sicuro dove lasciarla. A partire dal concerto di Sfera Ebbasta dell’8 luglio, per tutte le date in programma allo stadio nel mese di luglio sarà attivo un parcheggio bici temporaneo, gratuito e custodito. Lo comunica il Comune di Milano, che ha promosso l’accordo tra M-I Stadio, la società che coprirà le spese del servizio, e Scintilla Cicloprogetti, che gestirà materialmente il parcheggio.

Dove si trova e quanti posti ci sono

L’area può ospitare fino a 500 biciclette e si trova a nord dello stadio, nello spazio antistante l’ex Ippodromo del Trotto. Il presidio con custodia è attivo dalle ore 13 del giorno dell’evento fino a un’ora dopo la fine del concerto, in modo da coprire anche il deflusso del pubblico.

Come funziona

Il servizio è aperto a tutti gli spettatori e le spettatrici, senza costi: si lascia la bici nell’area custodita e la si ritira all’uscita, entro un’ora dal termine del concerto. Per chi arriva da altre zone della città, la pagina su come muoversi a Milano raccoglie le alternative di trasporto.

Perché il Comune ha spinto per l’accordo

«Con questo accordo rendiamo San Siro più accessibile durante i grandi eventi», spiegano la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo e l’assessora alla Mobilità Arianna Censi, secondo cui un parcheggio gratuito e custodito per le biciclette offre «un’alternativa comoda all’auto privata» in occasione di concerti che portano decine di migliaia di spettatori nel quartiere.

Il contesto: l’estate dei grandi eventi a San Siro

Il parcheggio bici si aggiunge alle misure già predisposte per la stagione dei live all’aperto: il Comune ha aggiornato a fine maggio le linee guida su metro prolungate, parcheggi e viabilità, che abbiamo raccontato nell’articolo sul piano mobilità per i concerti estivi 2026. Per chi vive o si muove nella zona, la nostra pagina sul quartiere San Siro raccoglie dati e articoli sull’area dello stadio.

In sintesi