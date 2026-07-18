Restauro monumenti Milano: sponsor per Vittorio Emanuele II

Il Comune di Milano cerca sponsor tecnici per il restauro di due luoghi simbolo della città: la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo e il Casello Daziario Est di Porta Venezia. L’avviso pubblico dedicato alla riqualificazione di monumenti e fontane comunali è stato integrato con due nuove schede, e le proposte di sponsorizzazione potranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 30 ottobre. Lo comunica il Comune di Milano.

I due interventi in gara

Per il monumento dedicato al primo re d’Italia, al centro di piazza Duomo, i progetti dovranno comprendere il restauro conservativo delle superfici lapidee e bronzee esterne, il consolidamento strutturale del basamento e un nuovo sistema antivolatile sulle parti più alte. I lavori hanno una durata stimata di 12 mesi e garantiranno allo sponsor un ritorno di immagine dal valore complessivo minimo di poco superiore a un milione di euro.

Per il Casello Daziario Est di Porta Venezia — uno dei due edifici ottocenteschi che segnavano l’antico ingresso daziario alla città — l’Amministrazione chiede interventi contro il deterioramento causato da agenti atmosferici e inquinamento: recupero delle facciate, trattamento delle superfici in pietra e cemento decorativo, verniciatura delle opere in legno e ferro. Durata stimata: 18 mesi, con un ritorno di immagine minimo di circa 744mila euro.

Con la sponsorizzazione tecnica un soggetto privato finanzia e realizza direttamente i lavori, senza oneri per le casse comunali, ottenendo in cambio visibilità per un valore predeterminato. È la stessa formula già adottata per altri interventi in città, come la ricerca di uno sponsor per la pista di atletica dell’Arena Civica. Gli avvisi pubblici del Comune, con relative scadenze, sono raccolti nella nostra pagina sui bandi del Comune di Milano.

La prima fase: nove restauri già finanziati

La nuova raccolta segue una prima fase della procedura, chiusa il 30 gennaio, che ha fruttato proposte di sponsorizzazione per oltre 1.270.000 euro (oltre IVA). Le offerte finanzieranno nove restauri: il “Grande Disco” di piazza Meda, le fontane di piazza Bausan e dei giardini di via Vigoni, la scultura dedicata a Verdi in piazza Buonarroti, le “Gazzelle” e i “Quattro cavalieri dell’apocalisse” ai giardini Montanelli, il monumento a Leonardo da Vinci in piazza della Scala, la statua equestre di Napoleone III al parco Sempione e il monumento “Alle Voloire” in piazzale Perrucchetti.

Le parole dell’assessore

“Tutelare l’immenso patrimonio monumentale cittadino è una sfida complessa, che richiede al tempo stesso investimenti ingenti ed efficienza amministrativa”, dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei, che parla di “entusiasmo e desiderio di partecipazione” manifestati dagli sponsor dall’apertura dell’avviso.