Teatro Arcimboldi Milano: bando per la gestione di 12 anni

Il Comune di Milano ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione d’uso del Teatro degli Arcimboldi: il nuovo affidamento durerà dodici anni e comprende anche il recupero dell’edificio che affaccia sulla piazza, un tempo sede dell’Harry’s Bar. Lo comunica il Comune di Milano. Le offerte vanno presentate entro le ore 12 del 30 settembre 2026.

Cosa prevede il bando

Il canone annuo a base di gara è di 450mila euro, soggetto a rialzo. Nella valutazione delle proposte la qualità del progetto peserà per l’80% del punteggio, l’offerta economica per il restante 20%. Ai partecipanti è chiesto un progetto che tenga insieme una programmazione culturale di alto profilo — musica, teatro, danza e nuovi linguaggi dello spettacolo dal vivo, con produzioni e collaborazioni nazionali e internazionali — un piano di riqualificazione degli immobili e una solida capacità economico-finanziaria. Sono richieste anche iniziative dedicate ai giovani, alle scuole e al territorio.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi definisce gli Arcimboldi «una delle principali infrastrutture culturali di Milano» e spiega che l’obiettivo è garantire «una prospettiva di lungo periodo» che unisca qualità artistica, sostenibilità gestionale e apertura alla città e al Municipio 9.

Il recupero dell’ex Harry’s Bar

Il bando punta anche a rimettere in funzione lo stabile prospiciente la piazza, chiuso dopo la fine dell’attività dell’Harry’s Bar: servirà un intervento di riqualificazione per trasformarlo in uno spazio socio-culturale di accoglienza e servizio per il pubblico.

Un teatro nato per la Scala

Progettato da Vittorio Gregotti e realizzato nel 2001 dal Comune con il Gruppo Pirelli, il teatro di viale dell’Innovazione fu inaugurato il 19 gennaio 2002 con La Traviata diretta da Riccardo Muti: nacque per ospitare la programmazione del Teatro alla Scala durante il restauro del Piermarini. Negli anni ha accolto anche I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e il Piccolo Teatro. La struttura, nel cuore della Bicocca, ha una torre scenica alta 40 metri e dal 2025 un nuovo spazio da circa 100 posti al terzo piano; un intervento finanziato dal Pnrr l’ha dotata di pannelli fotovoltaici e illuminazione a basso consumo. Dal 2020 la gestione è affidata alla società Show Bees, con concessione in scadenza il 29 aprile 2027.

Come partecipare

L’avviso integrale è sul sito del Comune di Milano; la scadenza per le proposte è fissata alle ore 12 del 30 settembre 2026. Gli altri avvisi aperti sono raccolti nella nostra pagina sui bandi del Comune di Milano.