Quartieri · Municipio 9
Bicocca
Quartiere a nord nato dalla riconversione Pirelli: Università Bicocca, Teatro degli Arcimboldi e l'arte contemporanea del Pirelli HangarBicocca.
Come arrivare
M5 Bignami
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Teatro Arcimboldi Milano: bando per la gestione di 12 anni 4 luglio 2026
- «100 idee»: 880 giovani e 350 progetti in due anni a Milano 13 giugno 2026
- Educazione finanziaria per ragazze: EFFE Camp in Bicocca 12 giugno 2026
- Tratta e sfruttamento, tre giorni alla Bicocca di Milano 2 marzo 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.