Quartieri · Municipio 6
Barona
Quartiere a sud-ovest lungo il Naviglio Pavese, tra case popolari e aree verdi.
Come arrivare
tram, autobus
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- «100 idee»: 880 giovani e 350 progetti in due anni a Milano 13 giugno 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.