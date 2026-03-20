Quartieri · Municipio 9
Bovisa
Ex polo industriale, oggi sede del campus del Politecnico di Milano-Bovisa e di spazi culturali.
Come arrivare
Passante/Trenord Bovisa
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Participatory Design Conference 2026 al Politecnico 16 giugno 2026
- Milano Green Week: il GOCCIA Fest alla Bovisa, 13 giugno 12 giugno 2026
- Piano Casa Milano: tre bandi per affitti calmierati 30 aprile 2026
- Piazzale Lugano, adottato il piano sull'area di Poste 20 marzo 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.