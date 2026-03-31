Quartieri · Municipio 8
CityLife
Il quartiere dei grattacieli (le Tre Torri) e del parco, sull'area dell'ex Fiera campionaria.
Come arrivare
M5 Tre Torri
Qualità aria (PM10)
16 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Senato · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- «Octospider» di Jeremy Deller chiude ArtLine a CityLife 15 aprile 2026
- A CityLife una nuova via intitolata a Zaha Hadid 31 marzo 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Senato). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.