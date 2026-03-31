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Quartieri · Municipio 8

CityLife

Il quartiere dei grattacieli (le Tre Torri) e del parco, sull'area dell'ex Fiera campionaria.

Come arrivare

M5 Tre Torri

Qualità aria (PM10)

16 µg/m³ · buona

staz. Milano v.Senato · 2026-07-02

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Dal quartiere

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Senato). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.