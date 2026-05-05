Quartieri · Municipio 2
Crescenzago
Quartiere a nord-est lungo la Martesana, tra l'antico borgo e i palazzi residenziali.
Come arrivare
M2 Crescenzago
Qualità aria (PM10)
12 µg/m³ · buona
staz. Milano Pascal Città Studi · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Pascal Città Studi). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.