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Quartieri · Municipio 2

Crescenzago

Quartiere a nord-est lungo la Martesana, tra l'antico borgo e i palazzi residenziali.

Come arrivare

M2 Crescenzago

Qualità aria (PM10)

12 µg/m³ · buona

staz. Milano Pascal Città Studi · 2026-07-02

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Dal quartiere

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Pascal Città Studi). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.