Quartieri · Municipio 6
Giambellino - Lorenteggio
Quartiere popolare a ovest, reso celebre da canzoni e romanzi, oggi servito dalla nuova linea M4.
Come arrivare
M4 (asse Lorenteggio)
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Estate in Cardellino: sport e animazione gratis a Milano 11 giugno 2026
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.