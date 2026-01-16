Quartieri · Municipio 5
Porta Romana
Quartiere elegante e residenziale lungo l'asse di corso di Porta Romana, in forte trasformazione verso lo scalo ferroviario olimpico.
Come arrivare
M3 Porta Romana
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
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Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.