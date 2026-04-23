Quartieri · Municipio 1
Ticinese
Zona delle Colonne di San Lorenzo e della basilica di Sant'Eustorgio, tra storia paleocristiana e movida giovane.
Come arrivare
tram verso il centro
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Moto d'epoca e Ghisa: il corteo storico del CMAE a Milano 12 giugno 2026
- Milano apre il portale sul patrimonio pubblico in disuso 8 giugno 2026
- Forum delle religioni alle Colonne di San Lorenzo 6 giugno 2026
- Demanio: Milano apre 20 immobili pubblici in disuso 23 aprile 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.