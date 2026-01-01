L'Area B è la zona a basse emissioni (ZTL ambientale) più grande d'Italia: copre quasi tutto il territorio del Comune di Milano e vieta l'accesso e la circolazione ai veicoli più inquinanti. A differenza dell'Area C, non si paga un ticket: è un divieto basato sulla classe ambientale del veicolo.

Orari e giorni

Attiva : dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 .

: dal lunedì al venerdì, dalle . Non attiva: sabato, domenica e giorni festivi.

Quali veicoli non possono entrare

Le limitazioni riguardano i veicoli con le classi ambientali (Euro) più basse, sia diesel sia benzina, ed è un calendario che si fa più restrittivo nel tempo: ogni anno vengono inclusi nuovi gruppi di veicoli. Per questo conviene sempre verificare la situazione aggiornata prima di entrare.

Verifica targa

Per sapere con certezza se il tuo veicolo può circolare in Area B, controlla la classe Euro sul libretto e verifica la targa sul sito ufficiale del Comune di Milano.

Deroghe e MoVe-In

Esistono deroghe (veicoli per disabili, forze dell'ordine, emergenze, alcune categorie professionali) e la possibilità di aderire a MoVe-In, la "scatola nera" che consente un numero limitato di chilometri annui anche ai veicoli altrimenti vietati.