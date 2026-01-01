Milano è la città italiana con più sharing: ecco le opzioni per muoverti senza auto propria.

BikeMi (bike sharing)

BikeMi è il bike sharing comunale a stazioni, con biciclette tradizionali ed elettriche, ideale per spostamenti brevi in centro.

Monopattini elettrici

Diversi operatori offrono monopattini in sharing a flusso libero, con app dedicate; l'uso è regolato (caschi, aree e velocità) dal Comune.

Scooter sharing

Gli scooter elettrici in condivisione coprono gran parte dell'area urbana, comodi per tragitti medi.

Car sharing

Il car sharing free-floating (auto prese e lasciate liberamente nell'area operativa) è utile quando serve un'auto per poco tempo; molte vetture sono elettriche o ibride e possono accedere all'Area C.