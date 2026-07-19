Galleria Vittorio Emanuele: bando per mille mq di libreria

I mille metri quadrati della Galleria Vittorio Emanuele II oggi occupati dalla libreria Feltrinelli vanno a gara: il Comune di Milano ha aperto la procedura pubblica per assegnarne la concessione d’uso per i prossimi 18 anni. C’è tempo fino al 15 settembre per presentare le offerte, e la destinazione non cambia: gli spazi restano riservati alla vendita al dettaglio di libri e prodotti musicali. Lo comunica il Comune di Milano.

Come funziona la gara

La procedura si articola in due fasi. Prima una prequalifica, in cui vengono valutate le offerte tecniche dei candidati e si decide chi ammettere alla fase successiva; poi un’asta all’incanto tra gli ammessi, che assegna la concessione al miglior rilancio economico. È lo stesso schema a doppio passaggio che il Comune usa abitualmente per gli spazi della Galleria, dove la qualità del progetto conta quanto il canone offerto.

Un canone calmierato per i libri

La base d’asta è fissata a 434mila euro all’anno. La cifra nasce dal canone al metro quadro calmierato, allineato ai valori del 2012, che l’Amministrazione riserva alle librerie della Galleria: corrisponde a circa un sesto del valore base dei normali spazi commerciali del monumento. È una scelta di politica culturale prima che immobiliare: senza lo sconto, un’attività a bassa marginalità come la vendita di libri difficilmente potrebbe competere con i marchi del lusso per un affaccio nel “salotto di Milano”.

Cosa significa per la città

La Galleria è di proprietà del Comune e i canoni dei concessionari contribuiscono a finanziare la manutenzione del monumento: per questo le assegnazioni passano sempre da aste pubbliche. Vincolare mille metri quadrati alla libreria — chiunque si aggiudichi la gara — significa mantenere una presenza culturale in uno dei punti più pregiati del centro, in un momento in cui le librerie storiche milanesi sono sotto pressione.

Il bando arriva a pochi giorni da un’altra gara nello stesso monumento: quella per uno spazio retail di 300 mq su via Silvio Pellico, con base d’asta da 867mila euro — un confronto che rende evidente quanto pesi il canone calmierato riservato ai libri.

Informazioni utili

Le offerte si presentano entro il 15 settembre secondo le modalità della procedura pubblica; la concessione assegnata durerà 18 anni. Questo e gli altri avvisi pubblici dell’Amministrazione si trovano nel nostro hub dei bandi del Comune di Milano. Per la storia e l’architettura del luogo, dalla costruzione ottocentesca ai suoi rituali, c’è la guida alla Galleria Vittorio Emanuele II.