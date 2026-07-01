Milano Welcome: 9 eventi nelle Case di Quartiere

Il Comune di Milano porta nelle Case di Quartiere un ciclo di nove eventi per far conoscere ai cittadini come funziona l’accoglienza dei migranti in città e come si può dare una mano. La rassegna, intitolata “La città che accoglie - Nove eventi nelle case di quartiere per scoprire cosa puoi fare insieme a noi”, si apre giovedì 2 luglio e prosegue fino a dicembre. Lo comunica il Comune di Milano.

Il primo appuntamento

Il ciclo prende avvio giovedì 2 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, alla Casa di Quartiere Cassina Anna (via Sant’Arnaldo 17). In programma lo spettacolo “L-HAL – Grido di una generazione in trance” del collettivo artistico Cantieri Meticci: scritto e interpretato da Mohamed Amine Bour, Younes El Bouzari e Youssef El Gahda, intreccia racconto, musica, canto e poesia ispirandosi all’antica tradizione marocchina dell’halqa. Attraverso i ricordi di un bambino e di sua nonna, il pubblico compie un viaggio tra Marocco e Italia, tra memoria, radici e identità. Al termine è previsto un piccolo aperitivo. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione tramite form online.

Cos’è il sistema Milano Welcome

Gli incontri servono a raccontare “in pillole” Milano Welcome, il sistema cittadino di accoglienza e integrazione che oggi coinvolge 40 enti, organizzato dal Comune in partenariato con cinque realtà del Terzo settore. Ne abbiamo parlato quando la Giunta ne ha approvato l’atto di indirizzo: vedi Milano Welcome, il sistema per l’integrazione dei migranti.

Le serate rientrano nel progetto LGNet3, che a Milano sostiene le fasi di ascolto e prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e delle famiglie richiedenti protezione internazionale appena arrivate in città. Il progetto si connette al circuito prefettizio dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) e al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) gestito direttamente dal Comune, che mette a disposizione circa 200 unità abitative per l’accoglienza diffusa di oltre mille persone.

Come partecipare al percorso

Oltre a informare, gli appuntamenti aprono la porta a chi vuole contribuire in prima persona: si può scoprire come fare volontariato nei luoghi dell’accoglienza, diventare mentore o tutore volontario, o rendersi disponibili per l’affido e l’accoglienza in famiglia.

Il calendario completo

Dopo il debutto del 2 luglio, la rassegna prosegue in altre Case di Quartiere:

9 settembre , ore 16.30 — Mompiani (via Mompiani 5)

, ore 16.30 — Mompiani (via Mompiani 5) 17 settembre , ore 18.30 — Saponaro (via Saponaro 34)

, ore 18.30 — Saponaro (via Saponaro 34) 24 settembre , ore 18.30 — Donne Partigiane (piazza Donne Partigiane)

, ore 18.30 — Donne Partigiane (piazza Donne Partigiane) 1 ottobre , ore 18.30 — Feltre (via Crescenzago 56)

, ore 18.30 — Feltre (via Crescenzago 56) 2 ottobre , ore 18.30 — Garibaldi (corso Garibaldi 27)

, ore 18.30 — Garibaldi (corso Garibaldi 27) 15 ottobre , ore 18.30 — Sammartini (via Sammartini 71/73)

, ore 18.30 — Sammartini (via Sammartini 71/73) 5 dicembre , ore 18.30 — Aldini (via Aldini 72)

, ore 18.30 — Aldini (via Aldini 72) 13 dicembre, ore 18.30 — Lamennais (via Lamennais 5)

Le Case di Quartiere sono gli stessi presìdi che ospitano attività aperte a tutte le età: di recente le abbiamo raccontate con l’open day di maggio e con il progetto AMIS per gli anziani. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria del proprio posto.