Via Mazzini chiusa a Milano: lavori al tram dal 13 luglio

Da lunedì 13 luglio e fino al 19 agosto via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Missori, sarà interessata da un cantiere per il rifacimento dell’armamento tranviario — cioè binari e relativa sede — e della superficie stradale. Durante i lavori la carreggiata resterà chiusa in entrambe le direzioni, mentre l’accesso pedonale e quello ai passi carrai saranno sempre garantiti. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa cambia per chi si muove in centro

Via Mazzini è una delle strade che collegano piazza Duomo a piazza Missori, nel pieno centro storico: la chiusura totale della carreggiata per oltre un mese incide quindi su un asse molto frequentato sia dal trasporto pubblico sia dai pedoni diretti verso il Duomo. Il Comune precisa che l’intervento comporta alcune deviazioni dei mezzi pubblici: per conoscere i percorsi alternativi delle linee coinvolte il riferimento è il sito di ATM, www.atm.it, dove vengono pubblicate le modifiche al servizio.

Chi deve raggiungere la zona ha comunque un’alternativa comoda su ferro: il tratto interessato è a pochi passi dalle fermate della metropolitana Duomo (M1 e M3) e Missori (M3). Per un quadro generale delle opzioni di trasporto in città si può consultare la nostra guida su come muoversi a Milano e la pagina dedicata alla metropolitana di Milano.

Un’estate di cantieri sulla rete tranviaria

L’intervento di via Mazzini si inserisce nella stagione estiva dei lavori sulle infrastrutture di trasporto milanesi, quando il calo di traffico e di passeggeri rende meno impattanti i cantieri: nelle scorse settimane abbiamo raccontato, ad esempio, il cantiere di via Comelico per la filovia 92, partito il 6 luglio. Il rinnovo dell’armamento serve a sostituire binari e fondo stradale usurati dal passaggio dei tram, riducendo rumore e vibrazioni e prevenendo guasti.

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