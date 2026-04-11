Quartieri · Municipio 1
Brera
Il quartiere dell'arte di Milano: la Pinacoteca e l'Accademia di Brera, vie acciottolate, gallerie e atmosfera bohémienne nel cuore della città.
Come arrivare
M2 Lanza, M3 Montenapoleone
Qualità aria (PM10)
16 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Senato · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Aperitivo a Milano: tradizione, zone e dove farlo 30 maggio 2026
- Pinacoteca di Brera a Milano: opere, biglietti e visita 30 maggio 2026
- Design Week 2026: aree pedonali in Tortona, Brera e Durini 11 aprile 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Senato). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.