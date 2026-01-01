Abbonamento ATM Milano
Prezzi, agevolazioni, tessera e rinnovo dell'abbonamento per metro, tram e bus.
L'abbonamento ATM vale su metro, tram, bus e filobus nelle zone per cui è emesso, secondo il sistema tariffario integrato STIBM. Per chi si muove solo dentro Milano città l'area di riferimento è Mi1-Mi3; chi arriva dall'hinterland aggiunge le zone attraversate.
Prezzi: settimanale, mensile e annuale
Tariffe per l'area urbana di Milano (Mi1-Mi3):
|Abbonamento
|Settimanale
|Mensile
|Annuale
|Ordinario
|18,50 €
|39 €
|330 €
|Under 27
|—
|22 €
|200 €
|Over 65 (Senior)
|—
|32,50 €
|300 €
|Over 65 Off Peak*
|—
|16 €
|170 €
* Off Peak: riservato agli over 65 residenti a Milano, con limitazioni d'orario nelle fasce di punta. Esistono ulteriori agevolazioni legate a ISEE e condizione (disoccupati, persone con disabilità): l'elenco completo è sul sito ATM.
Annuale o mensile: quale conviene
L'annuale ordinario (330 €) equivale a circa 8 mensilità e mezzo: se usi i mezzi più di 8-9 mesi l'anno, conviene. Per gli under 27 il rapporto è ancora più favorevole (200 € contro 22 € al mese). L'annuale si può pagare anche a rate con addebito ricorrente.
La tessera ATM
Gli abbonamenti si caricano sulla tessera elettronica ATM, personale e ricaricabile. Si richiede online sul sito ATM (serve una fototessera digitale) o agli ATM Point; una volta emessa, si ricarica senza rifarla. I dettagli su costi di emissione, duplicati e rinnovo della tessera sono nella pagina ufficiale della tessera.
Come rinnovare o ricaricare
- App ATM Milano: ricarica della tessera o abbonamento direttamente sul telefono.
- Online sul sito atm.it, con carta di pagamento.
- Distributori automatici in tutte le stazioni della metropolitana.
- ATM Point (Duomo, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Loreto, Romolo) e punti vendita autorizzati.
Abbonamento sul telefono
Con l'app ATM Milano l'abbonamento può vivere direttamente sullo smartphone: si acquista in app o si trasferisce dalla tessera fisica, e ai tornelli si passa il telefono sul validatore. In alternativa, per i viaggi occasionali resta il contactless con carta: ne parliamo nella guida ai biglietti ATM.
Oltre Milano: le zone STIBM
Se l'abbonamento deve coprire anche l'hinterland (es. Sesto, Rho, Rozzano), il prezzo cresce in base alle zone attraversate (Mi4, Mi5…): il calcolo esatto si fa sul sito ATM indicando partenza e arrivo.
Tariffe verificate a giugno 2026 sul sito ufficiale ATM: controlla sempre lì prima dell'acquisto. Vedi anche: Biglietti ATM · Metropolitana · Muoversi a Milano.