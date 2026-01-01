Prezzi, agevolazioni, tessera e rinnovo dell'abbonamento per metro, tram e bus.

L'abbonamento ATM vale su metro, tram, bus e filobus nelle zone per cui è emesso, secondo il sistema tariffario integrato STIBM. Per chi si muove solo dentro Milano città l'area di riferimento è Mi1-Mi3; chi arriva dall'hinterland aggiunge le zone attraversate.

Prezzi: settimanale, mensile e annuale

Tariffe per l'area urbana di Milano (Mi1-Mi3):

Abbonamento Settimanale Mensile Annuale Ordinario 18,50 € 39 € 330 € Under 27 — 22 € 200 € Over 65 (Senior) — 32,50 € 300 € Over 65 Off Peak* — 16 € 170 €

* Off Peak: riservato agli over 65 residenti a Milano, con limitazioni d'orario nelle fasce di punta. Esistono ulteriori agevolazioni legate a ISEE e condizione (disoccupati, persone con disabilità): l'elenco completo è sul sito ATM.

Annuale o mensile: quale conviene

L'annuale ordinario (330 €) equivale a circa 8 mensilità e mezzo: se usi i mezzi più di 8-9 mesi l'anno, conviene. Per gli under 27 il rapporto è ancora più favorevole (200 € contro 22 € al mese). L'annuale si può pagare anche a rate con addebito ricorrente.

La tessera ATM

Gli abbonamenti si caricano sulla tessera elettronica ATM, personale e ricaricabile. Si richiede online sul sito ATM (serve una fototessera digitale) o agli ATM Point; una volta emessa, si ricarica senza rifarla. I dettagli su costi di emissione, duplicati e rinnovo della tessera sono nella pagina ufficiale della tessera.

Come rinnovare o ricaricare

App ATM Milano : ricarica della tessera o abbonamento direttamente sul telefono.

: ricarica della tessera o abbonamento direttamente sul telefono. Online sul sito atm.it, con carta di pagamento.

sul sito atm.it, con carta di pagamento. Distributori automatici in tutte le stazioni della metropolitana.

in tutte le stazioni della metropolitana. ATM Point (Duomo, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Loreto, Romolo) e punti vendita autorizzati.

Abbonamento sul telefono

Con l'app ATM Milano l'abbonamento può vivere direttamente sullo smartphone: si acquista in app o si trasferisce dalla tessera fisica, e ai tornelli si passa il telefono sul validatore. In alternativa, per i viaggi occasionali resta il contactless con carta: ne parliamo nella guida ai biglietti ATM.

Oltre Milano: le zone STIBM

Se l'abbonamento deve coprire anche l'hinterland (es. Sesto, Rho, Rozzano), il prezzo cresce in base alle zone attraversate (Mi4, Mi5…): il calcolo esatto si fa sul sito ATM indicando partenza e arrivo.