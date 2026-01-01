Prezzi, tipologie e modi di pagamento per metro, tram e bus a Milano.

Novità 2026: addio al biglietto di carta Dal 1° gennaio 2026 i biglietti cartacei ATM non sono più venduti né accettati. Si viaggia con la tessera ricaricabile RicaricaMi, con carta o smartphone contactless ai tornelli, o con i biglietti digitali su app. I vecchi biglietti di carta potevano essere sostituiti con titoli ricaricabili di pari valore fino al 30 giugno 2026. Come funziona →

Biglietto urbano

Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3, che includono Milano città) costa 2,20 € e vale 90 minuti dalla convalida, con cambi illimitati su metro, tram, bus e tratta urbana del Passante (una sola corsa in metropolitana). I bambini e ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis su tutta la rete STIBM.

Carnet, giornalieri e turisti

Carnet 10 viaggi urbani: 19,50 € — conviene a chi viaggia spesso (meno di 2 € a corsa).

urbani: — conviene a chi viaggia spesso (meno di 2 € a corsa). Biglietto giornaliero (24 ore): 7,60 € .

(24 ore): . Biglietto 3 giorni: 13 € — pensato per i turisti.

Tutti includono corse illimitate nell'area urbana per il periodo di validità.

Abbonamenti

Sono disponibili abbonamenti settimanali, mensili e annuali, con tariffe agevolate per under 27 e over 65 e riduzioni in base all'ISEE. Il prezzo dipende dalle zone percorse: prezzi, tessera e rinnovo nella guida all'abbonamento ATM.

Sistema a zone (STIBM)

Il territorio è diviso in zone tariffarie (Mi1, Mi2, Mi3…): Milano città rientra nelle zone Mi1-Mi3. Per le destinazioni dell'hinterland il prezzo del biglietto aumenta in base alle zone attraversate. Il calcolatore ufficiale ATM indica la tariffa esatta tra due fermate.

Come pagare (dal 2026)

Con la fine del cartaceo, i modi per viaggiare sono tre: