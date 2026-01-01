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Notizie e guide su Milano · dal 2005

Metropolitana di Milano
M1

Metro M1 · rossa

L'asse storico est-ovest: centro (Duomo), Fiera/Rho, San Siro (via Lotto) e i quartieri ovest.

Capolinea

Sesto 1° Maggio FS / Rho Fieramilano

↔ Bisceglie

In servizio dal

1964

Fermate principali

Sesto Marelli · Loreto · Porta Venezia · Duomo · Cordusio · Cairoli · Cadorna · Pagano · Lotto · Bande Nere.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

  • Duomo (M3)
  • Cadorna (M2)
  • Loreto (M2)
  • San Babila (M4)
  • Lotto (M5)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.

Tutte le linee: Metropolitana di Milano · Muoversi a Milano.