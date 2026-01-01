Metro M1 · rossa
L'asse storico est-ovest: centro (Duomo), Fiera/Rho, San Siro (via Lotto) e i quartieri ovest.
Capolinea
Sesto 1° Maggio FS / Rho Fieramilano
↔ Bisceglie
In servizio dal
1964
Fermate principali
Sesto Marelli · Loreto · Porta Venezia · Duomo · Cordusio · Cairoli · Cadorna · Pagano · Lotto · Bande Nere.
L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.
Interscambi
- Duomo (M3)
- Cadorna (M2)
- Loreto (M2)
- San Babila (M4)
- Lotto (M5)
Orari e biglietti
Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.
Tutte le linee: Metropolitana di Milano · Muoversi a Milano.