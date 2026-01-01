M1 Metro M1 · rossa

L'asse storico est-ovest: centro (Duomo), Fiera/Rho, San Siro (via Lotto) e i quartieri ovest.

Fermate principali

Sesto Marelli · Loreto · Porta Venezia · Duomo · Cordusio · Cairoli · Cadorna · Pagano · Lotto · Bande Nere.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

Duomo (M3)

Cadorna (M2)

Loreto (M2)

San Babila (M4)

Lotto (M5)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.