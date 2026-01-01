M2 Metro M2 · verde

L'unica linea che collega le grandi stazioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Lambrate) e i Navigli (Porta Genova).

Fermate principali

Cologno · Cimiano · Lambrate FS · Piola · Loreto · Centrale FS · Garibaldi FS · Lanza · Cadorna · Sant'Ambrogio · Porta Genova · Romolo · Abbiategrasso.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

Centrale (M3)

Garibaldi (M5)

Cadorna (M1)

Loreto (M1)

Sant'Ambrogio (M4)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.