Metro M2 · verde
L'unica linea che collega le grandi stazioni ferroviarie (Centrale, Garibaldi, Cadorna, Lambrate) e i Navigli (Porta Genova).
Capolinea
Gessate / Cologno Nord
↔ Assago Milanofiori Forum / Abbiategrasso
In servizio dal
1969
Fermate principali
Cologno · Cimiano · Lambrate FS · Piola · Loreto · Centrale FS · Garibaldi FS · Lanza · Cadorna · Sant'Ambrogio · Porta Genova · Romolo · Abbiategrasso.
L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.
Interscambi
- Centrale (M3)
- Garibaldi (M5)
- Cadorna (M1)
- Loreto (M1)
- Sant'Ambrogio (M4)
Orari e biglietti
Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.
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