Metro M3 · gialla
L'asse nord-sud: dal nord (Affori, Dergano) al centro (Duomo, Montenapoleone) fino a Rogoredo e San Donato.
Capolinea
Comasina
↔ San Donato
In servizio dal
1990
Fermate principali
Comasina · Affori · Dergano · Maciachini · Zara · Centrale FS · Repubblica · Montenapoleone · Duomo · Missori · Porta Romana · Corvetto · Rogoredo FS · San Donato.
L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.
Interscambi
- Duomo (M1)
- Centrale (M2)
- Zara (M5)
Orari e biglietti
Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.
Tutte le linee: Metropolitana di Milano · Muoversi a Milano.