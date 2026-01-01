M3 Metro M3 · gialla

L'asse nord-sud: dal nord (Affori, Dergano) al centro (Duomo, Montenapoleone) fino a Rogoredo e San Donato.

Fermate principali

Comasina · Affori · Dergano · Maciachini · Zara · Centrale FS · Repubblica · Montenapoleone · Duomo · Missori · Porta Romana · Corvetto · Rogoredo FS · San Donato.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

Duomo (M1)

Centrale (M2)

Zara (M5)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.