M4 Metro M4 · blu

Linea automatica recente: collega l'aeroporto di Linate al centro (San Babila) in pochi minuti, fino all'asse Lorenteggio-San Cristoforo.

Fermate principali

Linate Aeroporto · Forlanini FS · Dateo · Tricolore · San Babila · Sforza Policlinico · Sant'Ambrogio · San Cristoforo FS.

L'elenco completo e ordinato delle stazioni e la mappa aggiornata sono sul sito ATM.

Interscambi

San Babila (M1)

Sant'Ambrogio (M2)

Dateo e San Cristoforo (Passante/treni)

Orari e biglietti

Servizio attivo indicativamente dalle 5:40 alle 00:30; prima e ultima corsa dalla propria stazione su GiroMilano. Il biglietto urbano (Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti su metro, tram e bus; per chi viaggia spesso c'è l'abbonamento ATM. Dettagli in guida alla metropolitana.